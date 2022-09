Riapre Il Paradiso Delle Signore con due new entry: Clara Boscolo ed Elvira Gallo, due nuove Veneri che arricchiranno le storie del Grande Magazzino. Stefania Colombo sarà reduce dalla pubblicazione del suo primo romanzo dedicato a sua madre. Una donna farà breccia nel cuore di Vittorio Conti: si tratta di Matilde Frigerio, cognata di Marco di Sant’Erasmo e amica del cuore di Adelaide. Agnese riprenderà a lavorare come sarta al Grande Magazzino con disappunto della contessa di Sant’Erasmo. Flora, invece, sotto stress, deciderà di licenziarsi. Per saperne di più, di seguito trovate le trame delle nuove puntate della daily soap che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 settembre su Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: la vendetta di Adelaide

Dopo una pausa estiva Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte ai clienti, offrendo tante novità e nuovi stili d’abbigliamento. Una delle tante novità è l’assunzione di due nuove Veneri: Elvira e Clara. Stefania tornerà al suo lavoro, subito dopo aver pubblicato il suo primo libro. Si tratta di un romanzo che racconta la vera storia di Gloria Moreau, la madre della giovane scrittrice. Vittorio resterà particolarmente colpito dalla bellezza di una donna che si chiama Matilde Frigerio. Nel frattempo, Adelaide di Sant’Erasmo, che da qualche mese è socia del Grande Magazzino, detterà ordini molto severi soprattutto alla stilista Flora Gentile Ravasi.

L’obiettivo della contessa sarà proprio di vendicarsi di lei, perché non ha ancora digerito il fatto che la figlia del defunto Achille le abbia tolto l’amore più grande della sua vita: Umberto Guarnieri. Questo clima di guerra non verrà ben accolto da Agnese Amato e quest’ultima deciderà di affrontare la contessa. Dopo uno scambio di battute poco carine, la madre di Salvatore deciderà di licenziarsi.

Mentre Marco di Sant’Erasmo e Stefania Colombo saranno molto indaffarati per i preparativi della festa di fidanzamento, il nipote di Adelaide e il banchiere Guarnieri cercheranno in tutti i modi di convincere la socia di Vittorio a ristabilire un clima sereno al Grande Magazzino milanese. Con l’uscita di Gloria Moreau, Irene Cipriani diventerà la capocommessa del Paradiso delle Signore, ma non instaurerà un buon rapporto con Clara: infatti, la nuova Venere sarà spesso presa di mira dalla capocommessa Cipriani.

Nel frattempo, Veronica Zanatta sarà sempre più convinta che non è il momento giusto di far tornare sua figlia Gemma a casa.

Maria torna al Paradiso delle Signore

Dopo l’estate, anche Maria farà ritorno al Paradiso delle Signore con un look nuovo e verrà accolta a braccia aperte dai suoi colleghi e da Vittorio Conti, che ha grandi progetti per la giovane sarta. L’uomo, inoltre, userà tutto il suo charme per convincere Agnese a tornare al Grande Magazzino. La donna si lascerà convincere dalle parole del signor Conti e si ripresenterà al lavoro. Tutti l’accoglieranno a braccia aperte, tranne Adelaide che si mostrerà visibilmente contrariata per la sua riassunzione. Roberto, intanto, cercherà di convincere Ezio a riportare Gemma a casa, ci riuscirà?

Gemma è cambiata: Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni settimanali dal 12 al 16 settembre

Flora Ravasi, nelle nuove puntate della settima stagione del Paradiso delle Signore, darà le dimissioni e la contessa di Sant’Erasmo si metterà subito alla ricerca di una nuova stilista. Umberto, dopo aver scoperto a che gioco sta giocando la sua ex partner d’amore, le metterà il bastone tra le ruote. Stefania, desiderando avere Gloria alla sua festa di fidanzamento, studierà un modo per far ottenere a sua madre un permesso per uscire dal carcere. Nel frattempo, la famiglia Amato si preparerà al meglio per accogliere a braccia aperte la piccola Irene.

Dopo un duro faccia a faccia con il commendatore Guarnieri, la contessa di Sant’Erasmo sarà costretta a riassumere Flora al Paradiso delle Signore e si sfogherà con una persona a lei molto cara: Matilde Frigerio. Si scoprirà che quest’ultima è la moglie di Tancredi, fratello di Marco di Sant’Erasmo. Infine, si scoprirà che Gemma Zanatta è molto cambiata durante i mesi estivi.