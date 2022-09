Nelle scorse ore Francesca Chillemi e Can Yaman sono arrivati sul red carpet della mostra del cinema di Venezia. L'arrivo dei due attori, è stato caratterizzato da un momento di imbarazzo a causa dell'atteggiamento di alcuni giornalisti e fotografi.

Nello specifico, alcuni hanno iniziato a chiedere ai due attori di scambiarsi un bacio: mentre Francesca ha ironizzato mettendosi in posizione per dare un bacio all'attore turco, quest'ultimo ha scherzato dicendo: "Il prossimo anno".

Can Yaman e Francesca Chillemi sul red carpet di Venezia

Arrivati sul red carpet di Venezia 79, Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati accolti dai fan e da vari giornalisti.

Lei ha sfoggiato un vestito con sfondo chiaro e palline nere grandi, una giacca nera, capelli sciolti e uno stivaletto nero, mentre lui ha indossato un pantalone classico e una camicia blu. Davanti a una folla di giornalisti e fotografi, qualcuno ha iniziato a chiedere ai due attori di scambiarsi un bacio in pubblico. Inoltre, c'è chi si è spinto a chiedere alla coppia se ci sia del tenero fra i due. Tra l'imbarazzo, Chillemi ha esclamato: "Ma va". Successivamente l'attrice ha detto: "Che dobbiamo fare?" e qualcuno dei presenti ha chiesto un bacio fra i due. Mentre l'ex Miss Italia si stava mettendo in posa come per dare un bacio al collega, l'attore turco ha ironizzato: "Il prossimo anno".

I due attori hanno preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione della nuova fiction che andrà in onda prossimamente in prima visione tv su Canale 5.

Le critiche social all'atteggiamento dei giornalisti verso due attori

Su Instagram, è presente un video del momento che ha coinvolto Can Yaman e Francesca Chillemi sul red carpet.

L'autrice del video ha ammesso che si è trattato di un gesto poco fine da parte dei presenti, visto che a Venezia è presente anche il compagno dell'attrice siciliana.

Anche alcuni utenti hanno commentato l'accaduto, qualcuno ha scritto: "Ma non si rendono conto?". Mentre qualcun altro ha sostenuto che i giornalisti si sono comportati in modo maleducato: "Sono due attori che si sono trovati benissimo a lavorare insieme, questo non significa essere qualcosa in più".

Mentre Can Yaman è single (dopo la fine della storia con Diletta Leotta), Francesca Chillemi è felicemente impegnata con Stefano Rosso dalla quale nel 2016 ha avuto la figlia Rania: anche l'uomo in questi giorni ha raggiunto Francesca a Venezia.