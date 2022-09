Elenoire Ferruzzi stuzzica Daniele Dal Moro all'interno della casa del GF Vip 7 e si accende la polemica in rete e sui social.

A distanza di pochi giorni dall'inizio di questa settima stagione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, il pubblico si è schierato già duramente contro Elenoire.

Dopo esserci avvicinata a Luca Salatino, ecco che in queste ore sembra aver puntato anche alla new entry Daniele, tanto da scatenare le polemiche degli spettatori social che seguono e commentano le vicende in rete.

Elenoire stuzzica Daniele al GF Vip ed è polemica sul web

Nel dettaglio, la presenza di Elenoire non sta passando inosservata all'interno della casa del GF vip. In questi giorni, ad esempio, ha confessato apertamente di provare un'attrazione nei confronti di Luca Salatino, tanto da arrivare a mettere in discussione il sentimento che l'ex tronista di Uomini e donne proverebbe nei confronti della fidanzata Soraia.

Secondo Elenoire, infatti, Luca sentirebbe qualcosa nei suoi confronti ma non vorrebbe ammetterlo pubblicamente perché sotto i riflettori del reality show di Canale 5.

Ma, come se non bastasse, in queste ultime ore la Ferruzzi si è avvicinata in maniera particolare anche al nuovo arrivato Daniele Dal Moro, anche lui proveniente dalla trasmissione di Maria De Filippi e in passato già concorrente di una edizione "nip" del reality show.

I fan del GF Vip polemici contro Elenoire (Video)

In queste ultime ore, infatti, Elenoire si è avvicinata un po' troppo a Daniele, tanto da cimentarsi in una serie di baci ed effusioni sul corpo del giovane ragazzo che non sono passate inosservate agli occhi degli spettatori social del GF Vip.

In tanti, infatti, hanno puntato il dito contro la Ferruzzi, tanto che in rete è montata una vera e propria polemica sul modo di fare di Elenoire e sull'approccio che sta avendo in questi giorni con i vari concorrenti che sta conoscendo nella casa più spiata d'Italia.

"Questa Elenoire sembra davvero assatanata", ha scritto un telespettatore del reality show Mediaset che non sta gradendo affatto il modo di fare della gieffina.

'Viscida e volgare', sbottano i fan del GF Vip contro Elenoire Ferruzzi

"Che schifo. Provo ribrezzo per quanto è viscida e volgare. Con questi atteggiamenti butta solo fango su persone come lei, sentirsi liberi di essere quello che vogliamo non è questo.

Trattasi della pagina peggiore che si potesse vedere", ha sbottato un altro spettatore social del GF Vip contro Elenoire Ferruzzi.

"Sta diventando davvero insopportabile, fatela uscire al più presto", ha scritto un altro utente social contro Ferruzzi, augurandosi che la sua esperienza al Grande Fratello Vip possa avere vita breve.