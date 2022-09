Ginevra Lamborghini è una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Conosciuta soprattutto per essere la sorella di Elettra (con la quale non ha più rapporti dal 2019), tra i suoi sogni annovera quello di diventare una cantante di successo. Nel 2020 esce con il suo primo singolo dal titolo Scorzese. Oltre alla sua passione per la musica, lavora nel campo della comunicazione per l'azienda di famiglia: la Lamborghini.

Quanti anni ha Ginevra Lamborghini? Carta d'identità

Nome e cognome: Ginevra Lamborghini

Luogo di nascita: Bologna

Data di nascita: 25 settembre 1992

Età: 29 anni

Peso: non disponibile

Altezza: non disponibile

Professione: addetta settore comunicazione

Segno zodiacale: Bilancia

Ginevra Lamborghini e il litigio con la sorella Elettra

Ginevra è una delle tante eredi della famiglia Lamborghini, insieme alle sorelle Elettra, Flaminia, Lucrezia e al fratello Ferruccio.

Tra Elettra e Ginevra, come confermato da quest'ultima, non ci sono più rapporti dal 2019, tanto che non è stata nemmeno invitata al matrimonio tra la cantante e il dj Afrojack (che ha avuto luogo nel 2020). Non si è mai conosciuta, però, la natura del litigio. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, la ragazza ha raccontato di aver provato a riallacciare i rapporti con la sorella, ma dall'altra parte non ci sarebbe stata la stessa volontà.

Le due sorelle, nonostante tutto, hanno una passione in comune: quella per musica. Infatti anche Ginevra vorrebbe diventare una cantante, ha anche pubblicato un singolo dal titolo Scorzese. Lavora anche nell'azienda di famiglia nel settore della comunicazione.

Dal 19 settembre 2022 entra nella casa del Grande Fratello Vip.

Ginevra Lamborghini è fidanzata?

Sulla vita sentimentale della giovane ereditiera, presente e passata, non si hanno tante notizie, ma pare che al momento sia single.

Ginevra Lamborghini su Instagram

Ginevra Lamborghini ha un profilo Instagram seguito da quasi 78.000 follower.

Tramite post, storie e Reel, la ragazza condivide principalmente dei contenuti che riguardano il suo percorso musicale.

Il video di Scorzese

Nel 2020 Ginevra Lamborghini esce con il suo primo singolo dal titolo Scorzese, distribuito da Universal Music Italia. Su Youtube il video raccoglie quasi 170.000 visualizzazioni.

Ginevra Lamborghini, la passione per la recitazione e altre curiosità

La ragazza non ha solo la passione per la musica, ma anche per il mondo della recitazione. In futuro, oltre alla carriera di cantante, le piacerebbe intraprende anche quella di attrice.

La ragazza parla tre lingue: l'inglese, il francese e lo spagnolo.