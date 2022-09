Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono lasciati. Dallo sfogo del 35enne, sarebbe emersa la presenza di un terzo incomodo mentre la coppia stava cercando di ricucire il rapporto. La coppia si era formata nel 2012 negli studi di Uomini e donne e da quel momento era diventata inseparabile: dalla loro unione, sono nati anche due bambini.

La delusione dell’ex tronista

Da settimane si mormora di una presunta crisi tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. A confermare il momento di difficoltà della coppia, era stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne.

Eugenio aveva riferito ai suoi follower di vivere un momento delicato con la compagna, ma al tempo stesso stavano cercando di capire se la relazione poteva proseguire o meno.

Sabato 17 settembre, il 35enne in piena notte è stato protagonista di uno sfogo: "Spesso, la migliore soluzione è far finta di non aver capito niente". In un'altra stories, su Instagram, il diretto interesato ha fatto una breve ricostruzione di ciò che è accaduto con la compagna: "Da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava". Colombo ha spiegato che lui e Francesca sono andati a Rodi per un viaggio di lavoro programmato da tempo. Al ritorno, la coppia è venuta a conoscenza di un gravissimo problema di salute della cagnolina.

Qui lo sfogo di Eugenio: "La signorina fregandosene di tutto è stata tre giorni in hotel con qualcuno".

Eugenio Colombo ha rivelato ai suoi fan di essere tornato a Cremona, città dove risiede la sua famiglia. Infine, il 35enne ha tagliato corto: "Sono veramente schifato".

La replica dell’ex corteggiatrice

In seguito alle stories, su Instagram, di Eugenio Colombo è arrivata la replica di Francesca Del Taglia.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato la fine della favola d'amore. Poi, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sull'atteggiamento dell'ormai ex compagno: "Purtroppo, non avrei mai voluto rendere tutto così pubblico". Francesca ha fatto sapere che la coppia era in crisi da un anno circa e che può capire che anche l'amore più grande finisca.

Inoltre, la 33enne ha sostenuto che i panni sporchi vanno sempre lavati in casa soprattutto se di mezzo ci sono dei bambini. Infine, Francesca Del Taglia ha chiesto a tutti i suoi follower di rispettare questo momento delicato.

Chi sono Eugenio e Francesca?

Eugenio Colombio e Francesca Del Taglia si sono conosciuti a Uomini e Donne: lui era un tronista mentre lei era scesa dalle scale per il "classico" appuntamento al buio.

Al momento della scelta, Colombo aveva deciso di lasciare il programma con la corteggiatrice toscana. Da quel momento la coppia era diventata inseparabile, nonostante momenti di alti e bassi.