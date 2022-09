Cosa sta accadendo alla coppia formata da Nicole Conte e Ciprian Aftim? Stando alla ricostruizione fatta da Il Vicolo delle News, la coppia nata a Uomini e donne starebbe vivendo un momento di crisi e potrebbe aver interrotto la relazione. L'ex tronista e il suo corteggiatore non si mostrano più insieme sui social dal mese di agosto. Inoltre, Nicole si è da poco trasferita a Milano mentre Ciprian è rimasto a Roma.

Gli indizi social della coppia

Stando agli ultimi Gossip su Nicole Conte e Ciprianm, pare che la coppia non stia vivendo un momento felice.

Scendendo nel dettaglio, sui social la coppia sembra essere piuttosto distante. Non è escluso che i problemi possano essere iniziati proprio durante le vacanze. Ad agosto l'ex tronista di Uomini e Donne e il suo corteggiatore sono andati in Puglia dalla nonna di Nicole. Tramite il suo account social, Nicole aveva rivelato ai suoi follower che il 15 agosto sarebbe tornata a Roma insieme alla sua dolce metà per una rimpatriata con i cugini di Ciprian. Nella Capitale, però, l'ex corteggiatore sarebbe tornato da solo.

Ma non solo, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi avrebbero evitato di mostrarsi insieme sui social nonostante fossero presenti agli stessi eventi.

L'ex tronista sarebbe andata a vivere a Milano

Ad alimentare le voci di una presunta rottura tra Nicole Conte e Ciprian ci ha pensato la stessa ex tronista di Uomini e Donne.

La giovane è tornata a vivere a Milano. L'indizio è arrivato direttamente da Roberta Giusti (ex tronista di Uomini e Donne): tramite il suo account Instagram, ha rivelato che non potrà più vedere spesso la sua amica Nicole conosciuta all'interno del dating show di Canale 5.

Nonostante Ciprian abbia accompagnato la sua dolce metà in Lombardia, sembrerebbe che sia tornato a Roma.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto alla coppia, poiché né Nicole né Ciprian hanno fornito dettagli. I due fidanzati potrebbero semplicemente essersi allontanati per motivi famigliari o per problemi di lavoro.

Come si è conosciuta la coppia?

Andrea Nicole Conte ha ricoperto il ruolo di tronista a Uomini e Donne nella stagione 2021/2022.

Tra gli spasimanti arrivati nel programma per conoscerla, la giovane ha deciso di uscire dal dating show con Ciprian Aftim. Per chi non avesse seguito il programma, è bene raccontare un piccolo aneddoto. La coppia prima della scelta ha trascorso la notte insieme, nel corso di un week end. La stessa tronista era stata aspramente criticata dai presenti in studio. Nicole si era scusata, ma al tempo aveva ammesso di non essere riuscita a frenare la sua passione.