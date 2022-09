Tramite il suo profilo Instagram, Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e donne, è stata protagonista di uno sfogo. La diretta interessata ha ringraziato tutti i follower per il sostegno ricevuto dopo la fine del matrimonio con Salvatore Di Carlo. Al tempo stesso ha ammesso di aver toccato il fondo ma di essere riuscita a trovare la forza di rialzarsi.

Le dichiarazioni dell'ex tronista

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati. La coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla fine del matrimonio, ma dall'account social della 34enne siciliana sono state eliminate tutte le foto dei due insieme.

Venerdì 16 settembre, Teresa si è lasciata andare a uno sfogo. Nel dettaglio, Cilia ha spiegato che appena sarà il momento affronterà "l'argomento". Il riferimento potrebbe essere legato alla fine del matrimonio con Salvatore. Successivamente l'ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: "Una persona quando sta male non deve necessariamente piangersi addosso. Io sono stata malissimo, ma poi si arriva a toccare il fondo e quando tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa".

Sebbene Teresa non abbia nascosto i suo momento di difficoltà, ha riferito che nella vita i problemi sono ben altri. A tal proposito ha riferito che, nella vita, la priorità è la salute.

I movimenti social di Cilia

Nei giorni scorsi, l'ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata sorridente ai suoi follower.

Teresa ha ringraziato tutti i fan per averle lasciato in chat un messaggio di sostegno. In uno degli scatti pubblicati Cilia ha raccontato una "storia", in cui la protagonista tornava a vedere il sereno nella sua vita. Non contenta, ha anche ricordato ai suoi follower che nella vita non bisogna strappare le pagine di un libro se le cose non vanno bene, ma bisogna semplicemente saper cambiare pagina.

Inoltre, l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha esortato tutti i suoi fan a sorridere sempre.

Salvatore Di Carlo ha scelto il silenzio

Salvatore e Teresa Cilia si erano conosciuti grazie a Uomini e Donne: lei era una tronista e lui il corteggiatore.

La coppia ha superato diversi momenti di crisi, ma alla fine non è riuscita a ritrovare la giusta serenità.

Terminato il matrimonio nessuno dei due ex coniugi ha rivelato i motivi della rottura. L'ex tronista ha promesso ai suoi fan che a breve racconterà cos'è accaduto. Dal profilo social di Di Carlo invece, non trapela nulla. Lo sportivo ha preferito scegliere la via del silenzio in un momento così delicato.