Alessandro Basciano e Sophie Codegoni convoleranno a nozze. Nella giornata di mercoledì 7 settembre, sul red carpet di Venezia il 33enne si è inginocchiato e ha chiesto la mano della sua fidanzata. Nonostante l'emozione, la influencer milanese non ci ha pensato su due volte a rispondere "sì". La coppia si è conosciuta lo scorso anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Il momento della proposta

Nel modo più classico, Alessandro Basciano ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua Sophie Codegoni.

La coppia è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di influencer.

Piango 😭

Dal vederli nella casa del gf al red carpet dove lui le chiede di sposarlo..😭❤️ #basciagoni #Venezia79 #gfvip pic.twitter.com/WhI9EPOLuE — Don Basci e Topina (@DonBasci_topina) September 7, 2022

Mentre la 21enne si stava dirigendo verso i fotografi, il suo compagno si è inginocchiato e ha mostrato l'anello. Successivamente il 33enne ha chiesto alla sua dolce metà se volesse diventare sua moglie. Ovviamente, Sophie non ci ha pensato su due volte: dopo aver detto di "sì" ha dato un tenero bacio al suo fidanzato.

La polemica sul gesto dell'ex gieffino

Mentre Basciano chiedeva la mano della sua Sophie, a Venezia stava andando in scena il film The Son. Stando al commento di un giornalista, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 avrebbero sbagliato il momento per cedere al gesto romantico.

Il film in programma infatti, trattava un argomento che meritava più attenzione: nella pellicola si parla della depressione clinica di un giovane ragazzo. Il duo Basciano-Codegoni in questo modo si sarebbero presi tutta la scena, oscurando il film in programma.

La polemica è stata inoltrata da un giornalista, ma sul web il gesto del 33enne ligure è stato molto apprezzato da fan e non.

Tornando alle nozze, al momento è presto per sapere la data dell'evento ma la coppia potrà iniziare ad organizzare i preparativi per il banchetto.

La favola dei 'Basciagoni'

Alessandro e Sophie si sono conosciuti all'interno del Grande Fratello Vip 6.

Lei è entrata lo scorso settembre mentre lui a dicembre. In principio, il 33enne sembrava diviso tra la bella influencer milanese e Soleil Sorge.

In un secondo momento, però, il feeling tra Sophie e Alessandro era evidente a tutti. La "convivenza forzata" all'interno della casa di Cinecittà è stata caratterizzata da alti e bassi: la coppia era stata più volte protagonista di scontri al vetriolo. Terminata l'esperienza al Reality Show, i "Basciagoni" hanno intrapreso una convivenza e non si sono più divisi. Basciano e Codegoni in una recente intervista hanno anche rivelato l'intenzione di voler mettere su famiglia: lui è già papà mentre la influencer non ha mai nascosto di voler essere una "mamma" giovane.

A questo punto non resta che iniziare a scrivere la lista degli invitati.