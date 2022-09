Avvincenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della soap Terra Amara in onda nelle prossime settimane di programmazione italiana.

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Zuleyha scapperà per l'ennesima volta dalla tenuta Yaman e andrà a bussare alla porta di casa di Fekeli e Yilmaz, ignara che proprio in quel momento il suo ex e Mujgan avranno fatto la loro promessa di matrimonio.

Zuleyha scappa dal suo Yilmaz e si rifugia nelle tenuta di Fekeli

Tutto avrà inizio quando la signora Hunkar verrà a sapere che è stato Demir a ordinare di tagliare i freni all'auto di Yilmaz.

La matrona, affranta e delusa, ne parlerà con il figlio senza sapere che Zuleyha sta origliando di nascosto.

Sarà così che la mamma di Adnan prenderà la macchina dal garage e andrà a bussare alla porta di casa dove vivono Fekeli e Yilmaz.

Intanto alla tenuta del boss si starà festeggiando la promessa di matrimonio tra Akkaya e Mujgan; in casa si respirerà aria di festa, ma il momento felice sarà interrotto bruscamente.

Yilmaz andrà ad aprire la porta e si ritroverà davanti Zuleyha e il suo bambino. Il giovane capirà subito che c'è qualcosa che non va, ma proprio mentre starà per fare entrare la sua ex in casa, arriverà Demir e comincerà a sparare all'impazzata insieme ai suoi uomini.

L'imprenditore, infatti, senza farsene accorgere ha pedinato la moglie e l'ha raggiunta fin sotto la tenuta di Fekeli.

Inizierà così uno scontro a fuoco tra Yilmaz e il figlio di Hunkar che coinvolgerà anche Cetin e lo stesso Fekeli. Nel frattempo Zuleyha verrà fatta entrare in casa, un gesto che scatenerà la furia di Yaman, che non sarà disposto ad andare via senza sua moglie e suo figlio.

Demir spara contro Yilmaz e lo colpisce alla schiena

Intanto il dottor Sabahattin cercherà di rassicurare Mujgan, Zuleyha e i presenti alla festa. La stessa Mujgan, vedendo l'ex fidanzata del suo promesso sposo visibilmente scossa, proverà a farle sentire la sua vicinanza. A un certo punto, però, gli spari si faranno più insistenti e arriverà sul posto anche la signora Hunkar.

La matrona e Fekeli pregheranno i loro figli di cessare il fuoco, ma nessuno dei due vorrà arrendersi.

Sarà così che Zuleyha scenderà di corsa le scale dell'abitazione con l'intenzione di raggiungere suo marito. Yilmaz la fermerà e a quel punto Yaman gli sparerà alla schiena lasciandolo cadere a terra privo di sensi e scapperà via.

Straziato dal dolore, Fekeli non si darà pace nel vedere il figlio in quelle condizioni e chiederà a Mujgan e Sabahattin di intervenire sul posto. Per fortuna l'amica della dottoressa presente alla festa, essendo specializzata in chirurgia, si prenderà la responsabilità di operare Yilmaz senza portarlo in ospedale.

Una decisione che sarà determinante a salvargli la vita.