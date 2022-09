È uscita di scena venerdì 2 settembre e da quel giorno l'attrice Agnese Lorenzini si è presa del tempo prima di rompere il silenzio, e dire addio al pubblico di Un posto al sole e al suo personaggio Susanna Picardi. Attraverso Instagram l'attrice ha pubblicato sia un filmato, all'interno delle sue storie, che un lungo post davvero toccante, dove non esclude nessuno dai suoi saluti finali. Per quanto riguarda il video, Agnese si è mostrata in lacrime ed ha parlato con il cuore in mano ai suoi fan. Dopo sei anni per lei è arrivato il momento di voltare pagina e valicare nuovi orizzonti.

Agnese Lorenzini dice addio a Un posto al sole dopo sei anni: 'Mi scoppia il cuore'

Dire addio alla sua Susanna Picardi è stato davvero difficile per Agnese, che ci ha messo un paio di giorni per rompere il silenzio e rilasciare un saluto al pubblico di Un posto al sole. Attraverso un video pubblicato nelle storie su Instagram dell'attrice Lorenzini, la si vede piangere mentre si congeda per sempre dal suo ruolo. All'interno del filmato l'ex volto di Susanna ha ammesso di aver avuto delle difficoltà a trovare le parole giuste per esprimere ciò che prova. "Mi scoppia il cuore" ha aggiunto l'attrice, chiedendo ai follower di andare a leggere le parole che ha affidato al suo ultimo e lungo post.

'Un viaggio lungo sei anni', le parole di addio del volto di Susanna

"Un viaggio lungo sei anni", così inizia il post di colei che per oltre un lustro ha indossato i panni di Susanna Picardi. Lavorare sul set di Un posto al sole, per così tanto tempo, ha portato l'attrice a costruire dei legami profondi non solo con i colleghi, ma anche con tutti coloro che operano dietro le quinte della soap, divenendo parte della famiglia.

Ed è proprio a quest'ultimi che Agnese Lorenzini si è rivolta per prima, ringraziandoli pubblicamente per tutto quello che continuano a fare da moltissimi anni. L'attrice ha poi taggato il suo collega Luca Turco, che veste i panni di Niko Poggi, ed è passata a salutare il pubblico di Upas.

"Ogni sera ci amate o ci odiate, vi arrabbiate, vi disperate, vi infastidite" ha dichiarato l'ex volto di Susanna, definendo il pubblico di Rai 3 "estremamente vivo e partecipe", riconoscendo che grazie alla passione che covano questa longeva soap opera campana esiste ancora oggi.

I colleghi di Un posto al sole salutano Agnese: 'Ora spacca tutto'

Sotto al post di Agnese Lorenzini si sono concentrati anche i suoi colleghi come Luca Turco, Miriam Candurro, Nina Soldano, Marina Crialesi, tanto per citarne alcuni. Numerosi i messaggi da parte dei fan dell'attrice che hanno espresso il loro dispiacere per la sua uscita di scena ma le hanno anche fatto gli auguri per la sua carriera di attrice. A proposito di Luca Turco, sotto al post della collega, l'attore le ha fatto un augurio: "Sì però ora spacca tutto".