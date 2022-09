Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, preannunciano grandi cambiamenti all'atelier. A tal proposito, Vittorio Conti chiederà a Paola di sostituire Agnese in sartoria, mentre Alfredo corteggerà Irene Cipriani. Nel negozio, inoltre, ci saranno novità, perché uscirà la nuova collezione di abiti e inoltre la rivista Paradiso Market verrà distribuita in tutte le edicole.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 30/9: Paola prende il posto di Agnese all'atelier

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Vittorio dovrà fare fronte a un'emergenza nel negozio. Agnese, infatti, lascerà Milano per trasferirsi per un po' a Londra da Tina. Purtroppo, venendo a mancare la sarta, il direttore dovrà prendere provvedimenti. Le anticipazioni degli episodi della fiction di Rai 1, che verranno trasmessi in televisione dal 26 al 30 settembre, rivelano che Conti cercherà aiuto fra le Veneri. Pertanto Paola sostituirà la signora Amato in sartoria. Recentemente Galletti ha dimostrato di avere doti nell'aggiustare gli abiti e quindi la commessa si cimenterà in una nuova attività.

Il Paradiso delle signore, trame al 30/9: Irene viene corteggiata da Alfredo

Nel frattempo, durante le puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 30 settembre, ci saranno importanti novità per la capo commessa del negozio di moda milanese. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Irene verrà corteggiata da Alfredo, una sua vecchia conoscenza.

Inizialmente Cipriani sarà intenzionata a fare il primo passo con Perico. Purtroppo, però, Alfredo non sarà del tutto sincero con la responsabile delle Veneri e pertanto Irene non vorrà più fare la prima mossa. Al momento, quindi, non è ancora chiaro se la coppia inizierà una storia d'amore o se i due ragazzi continueranno a rimarranno amici.

Il Paradiso delle signore, episodi al 30/9: la collezione di abiti è un successo

Durante gli episodi de Il Paradiso delle signore, nel negozio di moda ci saranno altri cambiamenti e novità. Clara, infatti, verrà licenziata e perderà il posto come Venere. Armando, Ezio e Vittorio, invece, saranno orgogliosi della nuova collezione di abiti, mentre per quanto riguarda la rivista dell'atelier, per la quale collaborano Stefania, Marco e Roberto, ci sarà un importante traguardo. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse in televisione fino al 30 settembre rivelano che il Paradiso Market verrà distribuito in tutte le edicole italiane. Ezio, inoltre, cercherà di tutto per fare uscire Gloria di prigione, mentre la contessa sarà intenzionata a vendere le quote del negozio di moda milanese e Vittorio vorrà acquistarle. Al momento non è chiaro se Conti riuscirà a diventare proprietario esclusivo dell'atelier o se prossimamente qualche altra persona diventerà socia dell'azienda, al posto della contessa.