Mancano soltanto tre giorni all'inizio della settima edizione del GF Vip: lunedì 19 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata di quella che potrebbe essere la stagione più lunga della storia del reality-show di Canale 5. L'esperto di Gossip Alessandro Rosica, ha usato i social per svelare i nomi di quattro personaggi famosi che dovrebbero entrare nella casa all'esordio: sarebbero già in quarantena Antonella Fiordelisi e la sorella di Elettra Lamborghini.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Il conto alla rovescia per il debutto della nuova edizione del GF Vip è ufficialmente partito: lunedì prossimo, infatti, Alfonso Signorini condurrà la prima puntata del reality che gli è stato affidato per il terzo anno consecutivo.

Gli addetti ai lavori hanno cercato di tenere segreto gran parte del cast fino alla diretta d'esordio del 19 settembre, ma alcune ore fa il giornalista Davide Maggio potrebbe avergli rovinato tutti i piani pubblicando la lista ufficiosa dei 23 concorrenti di quest'anno.

I personaggi famosi che inizieranno l'avventura tra tre giorni sono in isolamento in una stanza d'albergo da martedì scorso. Nel rispetto delle norme anti-Covid, chiunque entrerà nella casa dovrà prima affrontare un periodo di quarantena precauzionale di almeno 5 giorni per dimostrare di essere negativo e quindi non contagioso.

Chi sta per debuttare al GF Vip

Anche se i giornalisti potrebbero aver rovinato l'effetto sorpresa che gli autori volevano dare al pubblico nel corso delle prime due puntate del GF Vip 7, ci sono ancora alcune cose che non si conoscono, come quanti e quali personaggi famosi entreranno nella casa all'esordio.

Visto che il cast è composto da circa 23 concorrenti (alcuni siti dicono 24, con l'aggiunta di Sergio Assisi), gli addetti ai lavori hanno deciso di presentarlo ai telespettatori in una tranche: un gruppo inizierà l'avventura il 19 settembre, un altro giovedì 22 durante la seconda diretta.

Alessandro Rosica, però, alcune ore fa ha spoilerato i nomi di quattro celebrità che dovrebbero varcare la soglia della porta rossa tra tre giorni: l'esperto di gossip, infatti, sostiene di sapere tante cose su quasi tutti i vipponi di quest'anno e non vede l'ora di condividerle con fan e curiosi.

La programmazione del GF Vip: torna la doppia diretta

Tramite i propri profili social, dunque, la scorsa sera Alessandro Rosica ha fatto sapere: "Questo lunedì entreranno sicuramente Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis e Ginevra Lamborghini".

L'esperto di cronaca rosa ha aggiunto che questo spoiler è una sua esclusiva, che però dovrà essere verificata la sera del 19 settembre, quando Alfonso Signorini presenterà i primi concorrenti della nuova edizione del GF Vip.

Dando un'occhiata ai profili Instagram dei personaggi citati dall'esperto di gossip come primi vipponi a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, ci si rende conto che tutte le Stories che stanno pubblicando ultimamente sono foto ricordo, video per promuovere musica (la sorella di Elettra Lamborghini è appena uscita sul mercato discografico con un suo singolo) e contenuti non recenti.

Questo potrebbe significare che le celebrità in questione sono isolate in hotel e, anche se possono ancora usare il cellulare, non hanno il permesso di anticipare che lunedì sera entreranno nella casa più spiata d'Italia.

A questi vip, però, dovrebbero aggiungersi anche i tre già ufficializzati dagli autori con interviste e dichiarazioni social rilasciate prima dell'ingresso, ovvero Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.