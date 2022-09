Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rete 4, da lunedì 19 a domenica 25 settembre, ci saranno alcune novità. In particolare, Florian riceverà un'offerta di lavoro negli Stati Uniti, ma lui non vorrà partire senza Maja. Lia avrà un'incidente in moto molto grave e quando Ariane la ritroverà, la ragazza non ricorderà nulla di quanto successo.

Florian riceverà un'offerta di lavoro negli Stati Uniti

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rete 4, Lia incontrerà Robert e sarà molto felice di sapere che l'uomo ha deciso di restare.

Poi però, la donna si rifiuterà di partire con lui e allora Robert ammetterà di aver solo posticipato la sua partenza. Intanto, Lia per distrarsi dal dolore dell'addio di Robert deciderà di andare in moto con Alfons. Poco dopo, Florian riceverà un'offerta di lavoro molto importante dagli Stati Uniti. L'uomo vorrebbe accettare questa proposta e dovrà decidere anche in fretta, ma allo stesso tempo sarà molto indeciso perché non vorrà partire senza Maja. Purtroppo però Vogt ha promesso ad Hannes il suo silenzio e quindi non potrà raccontare nulla alla sua amata.

Successivamente, Constanze correrà da Maja e le racconterà i piani lavorativi di Florian e rimarrà sorpresa dal fatto che sua sorella non ne sapesse nulla.

Maja intanto sarà molto delusa da questa scoperta e deciderà di distrarsi con Hannes. Infatti, la donna chiederà all'uomo di andare a controllare una capanna. I due però quando arriveranno sul posto, si imbatteranno in un gruppo di lupi che li circonderà. Proprio per questo motivo, Maja e Hannes saranno costretti a passare la notte insieme nella capanna.

Lia avrà un grave incidente in moto

Lia avrà un incidente in moto molto grave, in seguito al quale rimarrà ferita e priva di sensi per strada. Ad un certo punto, i Sonnbichler si renderanno conto che Lia e la moto sono scomparse e quindi Werner chiamerà la polizia, ma poi sarà proprio Ariane a trovare Lia per strada.

Hannes proverà a baciare Maja, ma lei lo fermerà in quanto vorrà essere solo un'amica per lui.

Subito dopo, Florian andrà da Hannes e confesserà a quest'ultimo di non voler più nascondere i suoi sentimenti a Maja. A quel punto, Hannes dirà a Vogt di essere stato in intimità con Maja l'altra notte. Florian rimarrà deluso da quanto detto da Hannes e deciderà quindi di dimettersi e lasciare il “Fürstenhof” senza salutare Maja.

Infine, Ariane trionferà, perché Lia non ricorderà i minuti prima e dopo l'incidente, però a causa di ciò Werner sospetterà che la ragazza abbia tentato il suicidio. Ariane allora deciderà di parlare con Lia, riguardo l'ipotesi del suicidio, però quest'ultima rifiuterà categoricamente questa ipotesi.

Nonostante ciò, Robert sarà molto preoccupato per Lia e quindi rimanderà i suoi piani di partenza. Ariane sarà molto felice di questa decisione di Robert e cercherà di confermare il sospetto di un tentativo di suicidio da parte di Lia.