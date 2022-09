L'esordio di Uomini e donne 2022/2023 è stato rimandato a martedì 20 settembre: i vertici Mediaset, infatti, hanno deciso di lasciare spazio ai funerali della Regina Elisabetta d'Inghilterra, che si terranno lunedì 19. Le prime puntate del dating-show di Maria De Filippi, però, sono già state registrate, quindi il pubblico conosce tutto quello che è successo in studio nelle riprese dei primi cinque appuntamento della nuova edizione. Attenzione soprattutto sui giovani che cercheranno l'amore sul trono: dei quattro protagonisti scelti dalla redazione, tre sono vecchie conoscenze.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Mancano pochi giorni al debutto della nuova edizione di Uomini e Donne su Canale 5. La prima puntata 2022/2023 del dating-show sarà trasmessa martedì 20 settembre, circa tre settimane dopo rispetto a quando è stata registrata.

Da tempo, infatti, in rete circolano le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio al rientro dalle vacanze. L'estate dei protagonisti del popolare format Mediaset, infatti, è finita lo scorso 30 agosto, e da allora sono stati "messi in cantiere" ben cinque nuovi appuntamenti.

Uno degli spoiler più attesi dal pubblico, era quello sui nomi dei ragazzi che compongono il cast del Trono Classico.

Contrariamente a quello che si è vociferato nei mesi passati, anche stavolta la redazione ha deciso di puntare su volti già noti al pubblico: tre dei quattro nuovi tronisti, infatti, sono ex corteggiatori che non hanno trovato l'amore alla loro prima partecipazione.

La presentazione dei giovani di Uomini e Donne

Le anticipazioni della prima registrazione stagionale di Uomini e Donne (la puntata che sarà trasmessa a partire da martedì 20 settembre), rivelano i nomi delle due troniste che nei prossimi mesi cercheranno l'anima gemella in tv.

Sul portale Witty Tv, infatti, lo scorso 30 agosto sono stati caricati i video di presentazione di: Lavinia Mauro (studentessa romana di 26 anni che in passato ha corteggiato Nicolò Brigante con poco successo) e Federica Aversano.

Quest'ultima è probabilmente la protagonista più conosciuta dello scorso Trono Classico, il suo tentativo di conquistare Matteo Ranieri è rimasto nel cuore e negli occhi della maggior parte degli spettatori.

La redazione ha deciso di puntare ancora sulla napoletana per innescare interessanti dinamiche anche con alcuni cavalieri dell'Over.

Riccardo Guarnieri, ad esempio, si è subito proposto come spasimante della 28enne, salvo poi ripensarci quando ha saputo che per andare in esterna con lei avrebbe dovuto abbandonare il posto fisso nel parterre.

Retroscena sul futuro di Uomini e Donne

Nel corso della seconda puntata (che andrà in onda a fine settembre), invece, sono stati presentati i due tronisti uomini del cast.

Ad affiancare Lavinia e Federica, infatti, ci sono: Federico Nicotera (ingegnere aeronautico di Roma con un carattere forte) e Federico Dainese (odontotecnico e ex corteggiatore di Veronica Rimondi pochi mesi fa).

Visto che sono già stati registrati cinque appuntamenti dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, sui social network stanno circolando i primi rumor sui ragazzi sul trono e sul successo che starebbero riscuotendo tra gli autori.

Lo scorso 15 settembre, ad esempio, Amedeo Venza ha usato Instagram per far sapere che uno dei giovani protagonisti del Trono Classico non andrebbe a genio agli addetti ai lavori. L'influencer non ha fatto il nome di colui/lei che non starebbe convincendo la redazione dopo poche puntate, anche se una sensazione comune è quella che potrebbe trattarsi di uno dei due "maschietti".