Cambio programmazione in casa Rai-Mediaset per la giornata di lunedì 19 settembre 2022. Il palinsesto della rete ammiraglia della tv di Stato, così come quello della prima rete commerciale, subirà delle sostanziali modifiche per lasciare spazio alla messa in onda dei funerali in diretta della Regina Elisabetta II.

Un evento del tutto eccezionale che porterà alla cancellazione di alcuni degli appuntamenti del daytime feriale Rai-Mediaset, tra cui quello con le soap Il Paradiso delle signore 7 e Beautiful.

Salta Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione 19 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del 19 settembre interesserà l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 7.

Dopo l'ottimo debutto della prima settimana di messa in onda, con una media superiore alla soglia di 1,6 milioni di fedelissimi e picchi del 22% di share, lunedì pomeriggio non ci sarà spazio per un nuovo episodio nel daytime di Rai 1.

Il palinsesto della rete ammiraglia lascerà ampio spazio al Tg1 per il racconto dei funerali della Regina Elisabetta II: dalle 16, proprio al posto de Il Paradiso 7, è previsto un nuovo speciale che andrà avanti fino alle 18 circa, quando poi la linea passerà a La Vita in diretta.

I fan de Il Paradiso delle signore, però, possono stare tranquilli, perché dal 20 settembre tutto tornerà nella norma e la soap sarà nuovamente in onda dalle 16:05 in poi su Rai 1.

Beautiful non va in onda: cambio programmazione Mediaset 19 settembre

Cambio programmazione importante anche per quanto riguarda il daytime di Canale 5 per la giornata di lunedì 19 settembre.

Sempre per lasciare spazio alla diretta speciale del Tg5 dedicata ai funerali della Regina Elisabetta II, salteranno un po' di appuntamenti con le soap cardine del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

È questo il caso di Beautiful, che dopo la sospensione della domenica pomeriggio per lasciare spazio ad Amici 22, questa settimana salterà anche la puntata di lunedì 19 settembre.

Salta Un altro domani, sospesa Terra Amara: cambio programmazione 19 settembre

A seguire non ci sarà spazio per un nuovo episodio della soap iberica Una Vita, così come non tornerà neppure Un altro domani.

La soap spagnola non andrà in onda questo lunedì e da martedì 20 settembre subirà un nuovo cambio palinsesto. Gli episodi inediti saranno trasmessi alle 16:55 circa, subito dopo il daytime del Grande Fratello Vip 7.

Sospeso, invece, l'appuntamento con Terra Amara, che da questa settimana non troverà più spazio nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Slitta anche il debutto di Uomini e donne, la cui prima puntata andrà in onda il 20 settembre, mentre è confermato l'appuntamento in daytime con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.