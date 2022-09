La diffida che Elettra Lamborghini ha fatto al Grande Fratello Vip e a sua sorella, sembra non fare paura a nessuno. Da oltre una settimana, infatti, la cantante è stata tirata in ballo spessissimo nella casa, soprattutto per contrapporla a Ginevra Lamborghini. Al termine della terza puntata, poi, Wilma Goich si è lasciata andare a un commento nei confronti della cantante, la stessa che poche ore prima pare abbia punzecchiato il programma con una storia su Instagram cancellata dopo qualche secondo.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

A una settimana dall'inizio del GF Vip 7, Elettra Lamborghini continua a essere una protagonista indiretta della nuova edizione.

Visto che Ginevra continua a parlare di lei e a piangere per il rapporto che non hanno più da anni, la cantante è spesso al centro di molti discorsi che vengono fatti nella casa più spiata d'Italia.

Anche durante la terza puntata del 26 settembre Signorini è tornato su questo argomento e l'ha fatto mostrando un video sulle tante lacrime che la concorrente versa ripensando al legame che non ha più con la sorella maggiore.

Quando viene interpellata sul perché lei ed Elettra non si parlino più, però, la vippona fa la vaga e dice di non sapere il motivo, cosa che appare improbabile agli occhi di molti telespettatori.

Il 'mi piace' durante la diretta del GF Vip

Lunedì 26 settembre, però, Elettra sembra aver mandato un piccolo segnale sia al GF Vip che a Ginevra.

Mentre su Canale 5 si parlava del suo rapporto ormai nullo con la sorella, la cantante ha messo "mi piace" a un commento Twitter piuttosto eloquente.

Come ha raccontato la "voce del web" Giulia Salemi, l'artista ha apprezzato il tweet di un utente che sosteneva che se non parla più con la sorella un motivo c'è ed è anche serio.

Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto #gfvip — _giuseppe_ (@_Giuseppe_22) September 26, 2022

Su Instagram, invece, è sparita una storia in cui Elettra sembrava punzecchiare il format Mediaset con le parole di una canzone dal titolo "Mal di stomaco".

Se Ginevra spera che sua sorella accetti di avere un confronto con lei davanti alle telecamere, forse dovrebbe mettersi l'anima in pace: i gesti che la "regina del twerking" ha fatto l'altra sera no sembrano un segnale di pace.

Le parole tra le mura del GF Vip

Alla fine della terza puntata, alcune concorrenti del GF Vip hanno commentato il blocco dedicato a Ginevra e a sua sorella, e tra le più critiche è spuntata a sorpresa Wilma.

La cantante infatti, per difendere la giovane con la quale convive da una settimana, si è scagliata contro Elettra, arrivando ad attaccarla soprattutto sul suo modo di stare sul palco e sulle performance che porta in scena.

"Lei non mi piace molto. Non mi piaceva già da prima" ha tuonato Goich prima che qualcuno le consigliasse di non esagerare, anche perché c'è ancora una diffida che Lamborghini ha fatto sia al reality show che alla sua consanguinea.

"Non ho fatto nomi, lei potrebbe avere 20 sorelle", si è giustificata la vippona.

Poco dopo, però, Wilma ha ancora sparato a zero contro Elettra quando ha detto: "Ti dico che quella cosa che fa (in riferimento al twerking) è obbrobriosa, l'ho vista in televisione ed è terrificante".

Insomma, parole velenose da parte di una protagonista del Grande Fratello Vip 7 nei confronti della cantante che continua a essere oggetto di discussione tra le mura di Cinecittà per il rapporto che non ha più con la sorella minore (che non ha neppure invitato al suo matrimonio) da anni.