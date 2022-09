Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse su Rai 3 dal 3 al 7 ottobre, rivelano che Niko si ubriacherà fino a sentirsi male, facendo spaventare suo figlio. Tutto avrà inizio quando Micaela proporrà a Jimmy una gita in kayak. Ovviamente il padre non sarà d'accordo, ma cederà dinanzi all'entusiasmo del bambino.

In seguito Niko, addolorato per la scomparsa di Susanna e preoccupato per suo figlio, inizierà a bere del whisky fino a perdere i sensi. Quando il piccolo Jimmy tornerà a casa, infatti, troverà il padre riverso sul pavimento e correrà subito a chiedere aiuto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 ottobre: Micaela conquista Jimmy

Micaela (Gina Amarante) proporrà a Jimmy (Gennaro De Simone) un'attività decisamente singolare per farlo divertire. Le anticipazioni rivelano, infatti, che la gemella dalla ciocca bianca organizzerà una gita in kayak per lei e il ragazzino.

Jimmy ovviamente sarà al settimo cielo mentre Niko (Luca Turco), preoccupato dalle possibili conseguenze, si mostrerà decisamente contrariato dinanzi a tale idea. Alla fine però il giovane avvocato Poggi si troverà costretto a cedere dinanzi all'entusiasmo del figlio e alle rassicurazioni di Micaela.

Niko resta solo col suo dolore e inizia a bere

Niko acconsentirà alla gita in kayak, ma una volta solo inizierà a rimuginare sugli ultimi eventi.

Il ragazzo sarà sinceramente preoccupato per quello che potrebbe accadere al figlio, inoltre subito dopo il suo sguardo cadrà su una foto di Susanna.

Il giovane Poggi verrà presto sopraffatto dalla rabbia e dal dolore, e così scaglierà il portafotografie sul pavimento, facendolo in frantumi. In seguito prenderà un bicchiere e inizierà a versarsi del whisky.

In serata Jimmy tornerà a casa e si troverà davanti agli occhi uno scenario inquietante. Il bambino vedrà infatti il padre a terra ubriaco con la bottiglia vuota al suo fianco. Niko proverà a fingere che tutto vada bene, ma nel tentativo di rimettersi in piedi cadrà rovinosamente facendosi male.

Un posto al sole, trame 3-7 ottobre: Manuela aiuta Niko

Jimmy verrà preso dal panico e correrà fuori in cerca di aiuto. Il ragazzino, inizialmente, proverà a parlare con Raffaele (Patrizio Rispo), ma non lo troverà, fortunatamente però si imbatterà in zia Manuela (Gina Amarante), che Io tranquillizzerà e lo riporterà a casa.

Una volta soccorso Niko, la ragazza deciderà di rimanere a dormire sul divano per aiutare i due Poggi. Niko apprezzerà il gesto, ma inizierà a temere che Manu possa dire tutto a Micaela mettendolo così nei guai. La ragazza però lo rassicurerà, lei non parteggia per nessuno dei due, anche se è chiaramente ancora molto legata a Niko.