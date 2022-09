Alex Belli, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex attore della soap opera Centovetrine, è stato protagonista nelle scorse ore di un tweet polemico pubblicato nei confronti della cantante Orietta Berti, nuova opinionista del GF Vip dal 19 settembre. Il marito di Delia Duran non ha risparmiato una frecciatina: "Meno male che si dice largo ai giovani".

Tutto era iniziato da un'intervista rilasciata nei giorni scorsi dalla nuova opinionista del reality Orietta Berti, la quale aveva espresso il suo disappunto sul concetto di amore libero difeso a spada tratta dall'attore nella scorsa edizione del GF Vip.

Alex Belli e il tweet polemico contro la nuova opinionista del Grande Fratello Vip Orietta Berti

Una utente ha fatto notare sui social all'attore Alex Belli come la futura opinionista del Grande Fratello Vip, Orietta Berti, lo avesse criticato dopo aver confessato la propria paura di non riuscire a ricordare i nomi dei concorrenti che abiteranno a Cinecittà per molti mesi (peraltro quella che sta per iniziare sarà infatti l'edizione più lunga della storia del reality).

Nel suo tweet Belli ha scritto: "Andiamo bene. Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane, con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani"

Le parole di Orietta Berti nei confronti di Alex Belli e di sua moglie Delia Duran

Alcuni giorni fa, Orietta Berti intervistata dal settimanale Mio si era espressa in maniera piuttosto critica nei confronti di Alex Belli e di sua moglie Delia Duran.

La cantante si era soprattutto soffermata sulla questione dell'amore libero - di cui i due erano stati sostenitori nella passata edizione del GF Vip - dichiarando: "L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di Gossip, ma poi loro come vivono?

Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”

GF Vip: Berti e Bruganelli opinioniste, Prati concorrente

Intanto, Orietta Berti è pronta a debuttare in veste di opinionista al Grande Fratello Vip assieme a Sonia Bruganelli, confermata in tale ruolo già dalla scorsa edizione.

Nella casa, nel frattempo, è pronta a far ritorno come concorrente, Pamela Prati, ex prima donna del Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore e già partecipante al GF Vip 2016.