Le anticipazioni di Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 16 settembre, Zende e Paris si confronteranno riguardo il comportamento di Quinn. Quest'ultima, però, non smetterà di incontrare Carter in segreto: i due, infatti, continueranno ad avere un rapporto estremamente passionale e saranno sempre più vicini. In seguito Eric chiamerà Carter in videochiamata: l'avvocato sarà assai distratto durante la telefonata e rischierà che Fuller sia notata dall'ex marito. La donna sarà stufa di far correre al giovane dei rischi inutili, così gli confiderà i suoi pensieri, ma Carter non avrà alcuna intenzione di terminare la relazione.

Beautiful, puntate dal 12 al 16 settembre: Quinn e Carter rischiano di essere scoperti da Eric

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 12 al 16 settembre, Quinn Fuller (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint-Victor) continueranno ad avere diversi incontri romantici e rischieranno di essere scoperti da Eric Forrester (John McCook).

Nel frattempo Brooke chiederà a Ridge di assumere il ruolo di co-amministratore, almeno fino al ritorno di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). In seguito Paris (Diamond White) si recherà da Steffy per parlare della fondazione: la giovane Buckingham noterà che il piccolo Hayes è un po' agitato, così gli canterà una canzone per cercare di calmarlo e farlo addormentare. Carter, invece, dovrà prepararsi ad affrontare una situazione spiacevole: Quinn, infatti, penserà al bene del ragazzo e lo lascerà improvvisamente.

Quinn lascia Carter

Quinn dirà a Carter che tra loro è finita: la donna deciderà all'improvviso di interrompere la relazione d'amore con il giovane Walton, poiché sarà convinta di fare il suo bene.

Intanto Steffy e John Finnegan parleranno con Paris e verranno a sapere che Zoe si è trasferita definitivamente a Parigi e vive sola in albergo.

La coppia sarà assai turbata dalla notizia e alla fine deciderà di ospitare la giovane in casa loro. Più tardi Brooke ed Eric avranno un interessante confronto, durante il quale Logan chiederà informazioni al suocero riguardo divorzio da Quinn.

Ridge, intanto, sarà assai felice del fatto che suo padre abbia perdonato Carter, nonostante tutti quanti siano rimasti molto delusi dal superficiale comportamento del giovane Walton.

Brooke, invece, sarà convinta che Carter, in realtà, sia stato influenzato da Quinn, sin dall'inizio della loro relazione.

Zoe torna da Parigi e si trasferisce da Steffy

Zoe accetterà con gioia l'invito di Steffy, così tornerà da Parigi e si trasferirà a casa della stilista temporaneamente. Wyatt, intanto, sarà alquanto turbato con sua madre Quinn e avrà un duro confronto con lei: il giovane Spencer incolperà la donna di aver mandato all'aria il suo matrimonio con Eric.