Nella serata di giovedì 22 settembre è andata in onda la seconda puntata del GF Vip. Durante il nuovo appuntamento del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, ci sono stati nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia. Fra i nuovi vipponi che hanno varcato la porta rossa, c'è stato anche Edoardo Donnamaria. Dopo essere entrato nell'appartamento di Cinecittà, il volto noto di Forum ha fatto una richiesta particolare a Elenoire Ferruzzi. Incuriosito dalle lunghe unghie della coinquilina, Edoardo ha chiesto a Elenoire di potergliele toccare.

L'artista musicale, però, ha rifiutato la cosa, ma ha affermato che il ragazzo, in alternativa, avrebbe potuto toccarle il petto. A quel punto, Donnamaria ne ha approfittato e ha accarezzato il petto della vippona, mentre Alberto De Pisis ha affermato che gli avrebbe portato fortuna.

GF Vip: le lunghe unghie di Elenoire catturano l'attenzione di Edoardo

Elenoire Ferruzzi ha catturato l'attenzione del pubblico da casa e ha incuriosito i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. In particolar modo, la nuova vippona dell'edizione 2022/2023 ha folte ciglia finte e unghie lunghissime. Nella serata di giovedì 22 settembre, Edoardo Donnamaria è entrato come concorrente nell'appartamento più spiato d'Italia ed è rimasto stupito per le unghie della coinquilina.

Il volto noto di Forum ha colto la palla al balzo e, mentre si trovava in compagnia di Ferruzzi, le ha chiesto se potesse toccare i suoi 'artigli'.

GF Vip: Elenoire non vuole che Edoardo tocchi le sue unghie

Mentre Edoardo era in compagnia di Elenoire e Alberto De Pisis, Donnamaria è stato incuriosito dalle mani di Ferruzzi e ha fatto una richiesta particolare alla vippona.

Nel dettaglio, il nuovo concorrente del GF Vip ha chiesto alla coinquilina: ''Posso toccarle?''. L'artista musicale ha risposto con un no secco alla domanda del ragazzo, affermando: ''No, le unghie no''. A quel punto, però, la concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto una controproposta a Edoardo.

Grande Fratello Vip: Elenoire propone a Edoardo di toccarle il petto

A quel punto, Ferruzzi ha detto al coinquilino del GF Vip che, se avesse voluto, avrebbe potuto toccarle, in alternativa, il petto. A quel punto, Edoardo Donnamaria ha approfittato della cosa e ha toccato la concorrente del reality show. A quel punto, Alberto De Pisis ha esclamato: ''Porta fortuna''. Sembrerebbe, pertanto, che Ferruzzi tenga molto alle sue unghie, che sono lunghe diversi centimetri e sono anche arrotolate e, forse per non rischiare di romperle, cerchi di non farle toccare a nessuno.