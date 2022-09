La vetrata del GF Vip colpisce ancora. Come accaduto anche nelle edizioni precedenti del reality show di Alfonso Signorini, anche nelle prime puntate dell'edizione 2022/2023, uno dei concorrenti non si è accorto che la vetrata che si affaccia sul giardino era chiusa ed ha sbattuto la fronte. Nella serata di giovedì 22 settembre, Charlie Gnocchi, che era all'esterno in compagnia di Cristina Quaranta, non ha fatto caso che per entrare avrebbe dovuto fare scorrere i vetri e, pertanto, ha colpito con la fronte la finestra. L'ex ragazza di Non è la Rai è scoppiata in una risata, coinvolgendo anche altri vipponi che passavano da lì.

Grande Fratello Vip: Charlie Gnocchi sbatte la testa sulla vetrata

Dopo pochi giorni dall'ingresso dei concorrenti del Grande Fratello Vip, le vetrate della veranda, che si affaccia sul giardino sono ancora intatte, al punto da sembrare che non ci siano. Come già accaduto negli anni passati ad altri inquilini del reality show di Canale 5, a volte, è difficile ricordarsi della presenza dei vetri. Nella serata del 22 settembre, poco prima della diretta della seconda puntata della trasmissione, Charlie Gnocchi ha avuto un piccolo incidente. A tal proposito, l'inquilino della casa più spiata d'Italia, mentre si trovava all'esterno dell'appartamento di Cinecittà, in compagnia di Cristina Quaranta, ha voluto rientrare a casa, ma ha sbattuto la testa contro la vetrata.

GF Vip: Cristina Quaranta scoppia a ridere quando Charlie Gnocchi sbatte la testa sulla vetrata

Nel dettaglio, Cristina Quaranta stava fumando una sigaretta in giardino e, vicino a lui c'era Charlie Gnocchi. Il conduttore radiofonico è voluto rientrare in casa e, nel farlo, non ha visto la vetrata e l'ha colpita in pieno, al punto che si è sentito rumore e l'ex ragazza di Non è la Rai si è girata scoppiando a ridere.

La finestra della veranda si è spostata e anche la telecamera ha vibrato per il colpo. A quel punto, la concorrente del GF Vip non è riuscita a trattenere una risata, esclamando: ''Mi sento male''. Anche altri vipponi, che erano all'esterno dell'appartamento di Cinecittà hanno visto la scena e hanno voluto accertarsi del fatto che Gnocchi non si sia fatto nulla di grave.

Charlie, nonostante abbia preso una botta in fronte, ha fatto capire di non avere subito danni.

GF Vip: Soleil Sorge aveva sbattuto contro la vetrata come Charlie Gnocchi

Nella precedente edizione del GF Vip, Soleil Sorge aveva avuto lo stesso incidente accaduto a Charlie Gnocchi nella serata di giovedì 22 settembre. Durante i festeggiamenti di Capodanno, fra un brindisi e l'altro, l'ex gieffina dell'edizione 2021/2022 del reality show era andata a sbattere contro la vetrata. Fortunatamente, anche in quell'occasione, non era accaduto nulla di grave all'inquilina, che aveva continuato a godersi la notte di San Silvestro in compagnia degli altri vipponi.