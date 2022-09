Non è passata neppure una settimana da quando il GF Vip 7 è iniziato, ma ci sono già due concorrenti che meditano di abbandonare. Spronato da una titubante Sara Manfuso, Luca Salatino ha ammesso di voler chiedere agli autori quando può lasciare definitivamente la casa per tornare alla sua vita. Il tronista sente troppo la mancanza della fidanzata, dice di piangere tutti i giorni e di non riuscire a gestire l'ansia: due vipponi potrebbero abbandonare il gioco già lunedì prossimo.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

L'avventura nella casa del GF Vip, sembra non piacere ad alcuni concorrenti.

Trovatisi a chiacchierare dei primi giorni di reclusione tra le mura di Cinecittà, Luca e Sara hanno concordato su quanto sia difficile soprattutto dal punto di vista emotivo.

"Qui dentro è una tortura, come una violenza. Io ti capisco", ha detto Manfuso prima che il romano rendesse pubblica una sua volontà che ha spiazzato il pubblico e gli addetti ai lavori.

A meno di una settimana dall'inizio del percorso, Salatino ha fatto sapere di volerlo già interrompere per diverse motivazioni, la maggior parte delle quali sono legate agli affetti che ha fuori e alla difficoltà che sta avendo nel non averli vicino tutti i giorni.

"Non ce la faccio più, sono cinque giorni che piango", ha detto il tronista di Uomini e Donne in una chiacchierata privata con la compagna d'avventura Sara.

Futuro incerto per il tronista al GF Vip

"Me la sto vivendo male, voglio andarmene", ha proseguito Luca nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ultime ore.

Il ragazzo non ha nascosto il malessere che sta vivendo da quando si è trasferito nella casa del GF Vip, soprattutto perché non riesce a non pensare alla sua dolce metà Soraia e alla madre che non sta molto bene.

"Ho l'ansia tutti i giorni", ha aggiunto Salatino prima di rendere note le tempistiche con le quali potrebbe abbandonare il gioco.

"Domani chiederò ufficialmente di uscire", ha detto il romano facendo riferimento alla giornata del 24 settembre, quella che dà il via al primo weekend tra le mura di Cinecittà per i nuovi concorrenti.

Nelle prossime ore, dunque, il vippone dovrebbe richiedere agli autori quando e come potrà ritirarsi, se dovrà aspettare la puntata di lunedì sera oppure se avrà la libertà di tornare alla sua vita nel momento in cui lo riterrà più opportuno.

Lo scontro con Elenoire al GF Vip

Ad alimentare le ansia di Luca, potrebbe essere stata anche la pressione che Elenoire continua a fargli sulla natura del loro rapporto.

Da un paio di giorni, infatti, Ferruzzi insiste nel sostenere che Salatino l'avrebbe illusa con atteggiamenti che lei ha equivocato, dei gesti che l'hanno portata a pensare che tra loro potesse nascere qualcosa in più di una semplice e bella amicizia.

"Non voglio che passino messaggi sbagliati, altrimenti faccio un macello", ha sbottato il concorrente del GF Vip 7 quando ha scoperto che la coinquilina stava raccontando agli altri di sentirsi presa in giro da lui.

Luca ha sempre precisato di essere fidanzato e soprattutto innamorato di Soraia, la ragazza che ha scelto a Uomini e Donne qualche mese fa, ma Elenoire sembra non volerci sentire.

L'altra notte, infatti, la star del web ha ribadito che secondo lei il romano non ama la sua compagna ufficiale ma si sarebbe preso una cotta per lei, anche se non lo ammette perché avrebbe paura dei giudizi altrui.

Questa sarà sicuramente una situazione sulla quale Alfonso Signorini cercherà di indagare e fare chiarezza nel corso della terza puntata in diretta, che andrà in onda lunedì 26 settembre in prima serata su Canale 5.