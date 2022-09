In nemmeno una settimana di reclusione nella casa del GF Vip, Attilio Romita se l'è presa con chiunque, Viste le pungenti dichiarazioni che sta facendo il giornalista tra le mura di Cinecittà, la regia è stata costretta a censurarlo spesso, ma questo non ha fatto altro che alimentare l'affetto del pubblico nei suoi confronti. L'ex conduttore del Tg 1, infatti, è uno dei concorrenti più amati di quest'inizio stagione: sui social network, infatti, sono in tantissimi a fare il tifo per lui e per la sua abilità di spiazzare gli addetti ai lavori con commenti velenosi.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Se esistesse un primo bilancio sui concorrenti che sono entrati nella casa del GF Vip tra il 19 e il 22 settembre, la rivelazione sarebbe certamente Attilio Romita.

Del tutto a sorpresa, infatti, il giornalista è uno dei vipponi più amati dal pubblico: probabilmente si contende il titolo di preferito solo con Elenoire Ferruzzi, già una star dei social network prima di debuttare nel reality di Canale 5.

L'ex presentatore del Tg 1, invece, sta conquistando sempre più persone con l'atteggiamento politicamente scorretto che sta avendo tra le mura di Cinecittà, dove si sta lasciando andare a commenti talmente "estremi" che costringono la regia a censurarli.

In soli quattro giorni di reclusione nella casa più spiata d'Italia, l'uomo ne ha avuta una per tutti: da Alfonso Signorini alla Royal Family, da Giucas Casella ai politici italiani.

Il sostegno dei fan del GF Vip per il giornalista

A far avvicinare il pubblico del GF Vip ad Attilio, sono state alcune sue uscite un po' sopra le righe.

Da quando è andato a vivere nella casa di Cinecittà, Romita ha sparato a zero su tanti personaggi famosi, anche sul presentatore del programma al quale sta partecipando da meno di una settimana.

Contrariato per il fatto di non essere mai stato coinvolto nella diretta del 22 settembre scorso, in una pausa pubblicitaria l'ex volto del Tg 1 ha sbottato: "Signorini non mi ha fatto dire nemmeno una parola".

"Sembra che abbia già deciso di farmi fuori. Non capisco cosa vuole da me, eppure sono stati loro a volermi", ha proseguito il concorrente l'altra sera in diretta tv.

Nel lamentarsi per aver fatto da spettatore alla seconda puntata della nuova edizione, Attilio ha ricordato che l'anno scorso veniva dato spazio a chiunque, persino ad "uno che faceva l'iguana".

I pareri degli spettatori del GF Vip

Dopo aver sentito Attilio prendersela con Giucas Casella ("un vecchio bavoso che faceva la doccia con le ragazze e allungava le mani"), la Famiglia Reale inglese, i politici italiani e Alfonso Signorini, molti utenti di Twitter hanno deciso di "adottarlo".

Il fatto che il giornalista non abbia paura di dire quello che pensa anche di argomenti piuttosto spinosi (tant'è che spesso viene censurato dalla regia), sta spingendo sempre più spettatori a schierarsi dalla sua parte.

"Io lo amo, ne spara una al secondo", "Lui il 25 settembre uscirà dalla casa perché viene nominato nuovo Presidente del Consiglio", "Attilio preoccupato di essere un suppellettile perché nei filmati si vede poco, pensa ad un complotto di Alfonso", "Romita contro gli autori per non essere stato calcolato in puntata. Avrebbe dovuto chiamarsi Attila, dove passa lui non cresce più nulla", questi sono solo alcuni dei commenti a favore dell'ex presentatore del Tg 1 che sono apparsi sui social network nelle ultime ore.

L'uomo piace sempre di più alla gente a casa e potrebbe scalzare i favoriti della vigilia in cima alla lista delle preferenze di chi guarda la trasmissione 24 ore su 24.