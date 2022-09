La casa del GF Vip si sta cominciando ad animare: l'ingresso di tutti i concorrenti, ha innescato una serie di dinamiche che stanno creando parecchio chiacchiericcio soprattutto sui social network. Dopo essere stata allontanata da Luca, Elenoire è stata sorpresa dalle telecamere mentre dava dei focosi baci sul petto a Daniele: questo repentino cambio di preferenze, ha portato alcuni spettatori a criticare Ferruzzi. Marco ha palesato un interesse per Pamela, che però per ora preferisce rimanere single ma non disdegna il corteggiamento.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

I concorrenti del GF Vip 7 si stanno già dando da fare: a cinque giorni dall'inizio dell'avventura, c'è chi ha palesato interessi verso uno o più compagni di viaggio.

Elenoire è sicuramente la vippona che ha innescato più dinamiche da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia.

In un primo momento Ferruzzi si è avvicinata a Luca, ma quando lui ha preso le distanza chiarendo che da parte sua c'è solo affetto, la donna ha cambiato strada.

Anche se sostiene di aver pianto per Salatino tutte le notti, non appena Daniele è entrato ha provato a legarsi a lui sia umanamente che fisicamente.

Nel pomeriggio del 23 settembre, Elenoire è stata sorpresa dalle telecamere mentre baciava in modo molto affettuoso Dal Moro: la star del web ha posato le sue labbra sul petto del ragazzo e lui non ha disdegnato, ovvero non l'ha allontanata nonostante si conoscessero da meno di 24 ore.

Un corteggiatore per Pamela al GF Vip

Non solo Elenoire si sta guardando intorno nella casa del GF Vip. Appena è entrato in gioco, anche Marco ha palesato un certo interesse nei confronti di una compagna di avventura.

Spronato da Giaele ad ammettere di provare un'attrazione per Pamela, Bellavia si è esposto dicendole: "Saremmo una bella coppia, poi Pam è stupenda".

Prati si è detta lusingata dai complimenti del neo vippone, anche se ha preso le distanze precisando che sta benissimo da sola e non è in cerca di un fidanzato.

"Sono single da cinque anni e voglio restarci", ha aggiunto la soubrette prima di lasciare una porticina aperta dicendo che la vita può sorprendere.

"Sei un bell'uomo, hai il ciuffo e gli addominali", ha chiosato Pamela ricambiando i complimenti di Marco.

Ascolti tiepidi per le prime puntate del GF Vip

Le prime possibili coppie di concorrenti, potrebbero essere un toccasana per gli ascolti del GF Vip. Le prime due puntate che sono andate in onda, non hanno brillato in termini numerici (2,6 milioni al debutto, 2,2 milioni la sera di giovedì 22 settembre) e agli autori serve materiale interessante da proporre nelle prossime dirette.

Elenoire sta facendo il suo lamentando una presunta presa in giro da parte di Luca. Dopo aver capito che Salatino non ricambia il suo sentimento, Ferruzzi ha cominciato a denigrarlo dicendo che si sente illusa, quasi "sedotta e abbandonata".

Il tronista di Uomini e Donne, però, va dritto per la propria strada e difende il suo grande amore per Soraia.

Proprio per la mancanza che sente della fidanzata, in queste ore il romano ha ammesso di voler abbandonare il gioco.

"Non ce la faccio più, voglio uscire e lo chiederò ufficialmente domani", ha fatto sapere lo chef alcune ore fa nella casa più spiata d'Italia.

Al bel Luca, potrebbe unirsi anche Sara Manfuso, che ha definito una "tortura" la reclusione tra le mura di Cinecittà.

E pensare che non è passata neppure una settimana da quando il programma è cominciato, e ci sono già due vipponi che minacciano di ritirarsi perché non si sentono a proprio agio nell'essere monitorati 24 ore su 24 dalle telecamere.