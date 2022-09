La puntata del GF Vip che è andata in onda il 26 settembre, non è stata affatto semplice per Sara Manfuso. Nel corso della diretta, infatti, la concorrente è stata criticata più volte e qualcuno l'ha anche accusata di essere falsa. Oltre a scontrarsi con Sonia Bruganelli sull'affaire Luca-Elenoire, l'opinionista è finita al centro dell'attenzione per i commenti pungenti che ha fatto su Ginevra. Stanca di essere dipinta per quello che non è, la vippona ha contestato le mosse degli autori del reality e ha anticipato che presto potrebbe abbandonare la casa.

Aggiornamenti sulla protagonista del GF Vip

Dopo Attilio Romita, un'altra concorrente del GF Vip 7 si è scagliata contro gli addetti ai lavori. Al termine della puntata del 26 settembre, Sara ha protestato a voce alta per ciò che è andato in onda in diretta sul suo conto, soprattutto i confessionali in cui ha criticato alcuni compagni di viaggio.

Dopo essere stata criticata da Sonia Bruganelli prima e da Ginevra Lamborghini poi, l'opinionista Manfuso si è sfogata con le amiche dicendo: "Questo non mi piace. Ho detto tante cose belle e non le mostrano. Le altre cose erano battute tra di noi, nulla di più".

La vippona è apparsa risentita per il montaggio che è stato fatto di alcune sue riflessioni sulle coinquiline e sui loro modi di fare forse un po' troppo estroversi.

Della sorella di Elettra, ad esempio, Sara ha detto che gira per casa sempre scoperta e non spicca per femminilità.

La minaccia di ritiro dal GF Vip

Nel sottolineare che ha detto più cose belle che brutte sulle compagne d'avventura, Sara ha criticato le scelte autorali con queste parole: "Mi fanno sembrare un'arpia e non ci sto".

"Me ne vado via subito, ho sbagliato a venire qui", ha proseguito l'opinionista politica sempre nella notte successiva alla terza puntata del GF Vip 7.

Manfuso si è scagliata soprattutto contro quegli addetti ai lavori che hanno deciso di mostrare soltanto le critiche che ha mosso alle coinquiline e non quando ad esempio ha spinto Giaele a chiarire con Ginevra.

"Sono delusa e mortificata, viene fuori una parte di me che non esiste. Non voglio essere dipinta come un'arpia o diventare il capro espiatorio", ha detto ancora la concorrente della nuova edizione del reality Mediaset.

Nel concludere la sua invettiva contro la produzione, Sara ha accusato che è stato fatto un montaggio appositamente contro di lei, come se qualcuno l'avesse voluta far passare come la cattiva della situazione.

Il riassunto del terzo appuntamento col GF Vip

Sara è stata protagonista in negativo della terza puntata del GF Vip: oltre a scontrarsi con Ginevra per alcune cose che ha detto su di lei in confessionale, l'opinionista tv è stata presa di mira da una "collega".

Dopo aver assistito al confronto a tre tra Luca, Elenoire e Soraia, Alfonso Signorini ha chiesto alla fidanzata del vippone se voleva incontrare anche un'altra concorrente contro la quale si è scagliata sui social in settimana.

Manfuso ha raggiunto il salotto e a quel punto Sonia Bruganelli ha chiesto la parole e l'ha attaccata pesantemente.

La signora Bonolis ha rimproverato la protagonista del reality per aver alimentato le false speranze di Ferruzzi sul rapporto con Salatino: anziché farla ragionare dicendole che non ci sarebbe mai potuto essere nulla di sentimentale col tronista, pare che Sara l'abbia aizzata confermando alcuni atteggiamenti ambigui che il romano avrebbe avuto nella casa.

"Se fossi stata un'amica sincera, non avresti dovuto alimentare una storia che non è mai esistita", ha sottolineato la commentatrice del format tra gli applausi del pubblico in studio.