Quelle che andranno in onda dal 3 al 7 ottobre 2022 saranno delle puntate decisamente entusiasmanti per tutti gli estimatori de Il Paradiso delle Signore. Lo sceneggiato italiano, tornato in onda in tv sui canali Rai dopo la pausa esisteva, regalerà ai telespettatori delle puntate con diverse storyline interessanti. Si parlerà infatti di Gloria Moreau, che riuscirà ad ottenere la grazia nelle puntate della prima settimana di ottobre. Nel frattempo, Matilde Frigerio di Sant'Erasmo non accetterà la situazione in corso con Adelaide e si ribellerà.

Puntate da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre

Come detto, la settimana inaugurale del mese di ottobre (dal 3 al 7) sarà molto interessante per chi guarda ogni giorno Il Paradiso delle Signore. Si partirà con le paure di Veronica, la quale rifletterà su Ezio e sul loro anniversario. L'uomo ricorderà la data speciale? In attesa di scoprirlo, verrà dato spazio anche a Salvo, che penserà di andare in crociare con Anna in caso di vittoria della lotteria.

Le trame si concentreranno anche su Irene, che si farà male ad una caviglia, proprio quando Matilde Frigerio prenderà il ruolo di vice-Adelaide nel Grande Magazzino milanese. Ed è proprio in questo frangente che la contessa cercherà in qualche modo di annientare l'acerrima nemica Flora.

Sempre negli appuntamenti dal 3 al 7 ottobre, Gemma parlerà con Stefania e le dirà di far ricordare al padre di non dimenticarsi del suo anniversario con Veronica, che attende questo momento da settimane. Le anticipazioni danno spazio anche ad Elvira, che farà da compagna a Salvo durante la sfida di twist. Nelle stesse puntate, Marcello verrà aiutato da Adelaide nella sua tanto sperata scalata sociale: il ragazzo spererà di fare finalmente il salto definitivo.

Arriva la grazia per Gloria: trame 3-7 ottobre

Forse sarà l'evento più atteso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: Gloria finalmente riuscirà ad ottenere la grazia e in questo sarà decisiva Stefania, che farà di tutto pur di rivedere la madre in libertà. Ma questa non sarà l'unica storyline trattata. Si parlerà anche di Matilde, intenzionata ad avvicinarsi a Vittorio in modo indiscreto.

Purtroppo questo scatenerà delle sofferenze da parte di Flora e Umberto, che non gradiranno la presenza della donna.

Al centro dell'attenzione ci sarà anche Stefania, che verrà intervistata dalla Rai. Al grande magazzino si presenterà una troupe per allestire un piccolo spazio che farà da salotto all'intervista della donna. Questa immagine non verrà apprezzata da Marco, che non gradirà il comportamento dell'amata davanti le telecamere.

Soddisfazioni in arrivo per Elvira e Salvo, che usciranno vincitori da una gara di danza. Mentre Alfredo si occuperà della bici di Clara e la riparerà per consegnarla alla ragazza. Poi a villa Guarnieri si presenterà Marcello, per esplicito invito della contessa.

Infine, aria pesante quella che si respirerà ai vertici del grande magazzino, con Adelaide e Matilde che inizieranno a discutere sulle sorti della loro attività, in particolare sull'organizzazione dell'attività di vendita.