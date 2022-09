Quella tra Pamela e Marco, è la prima "ship" per la quale stanno facendo il tifo molti spettatori del Grande Fratello Vip 7. Dopo aver ammesso di piacersi in diretta su Canale 5, Prati e Bellavia si sono ritagliati un po' di tempo in una zona della casa dove non arrivano le telecamere. Mentre il concorrente stava riempiendo di complimenti la soubrette, la regia ha cambiato inquadratura facendo arrabbiare parecchio i fan della "coppia": proteste social per l'ennesima censura degli addetti ai lavori.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

Continuano a far discutere le tante censure che la regia del Grande Fratello Vip sta mettendo in atto per cercare di contenere gli atteggiamenti esuberanti dei concorrenti.

Una mossa che gli addetti ai lavori hanno fatto la notte scorsa, però, non è piaciuta a quegli spettatori che si stanno già affezionando ad una possibile nuova coppia di vipponi.

Alla fine della puntata che è andata in onda il 26 settembre, Marco e Pamela si sono allontanati dal gruppo e le telecamere li hanno sorpresi nel giardino coperto della casa, situato affianco al camper dove la showgirl dorme sin dall'inizio.

Un po' a sorpresa, Prati e Bellavia hanno deciso di appartarsi in un angolo dove non potevano essere ripresi, e lì l'uomo ha rassicurato la compagna d'avventura su alcune insicurezze che gli aveva confidato.

I complimenti alla showgirl del Grande Fratello Vip

Anche se le telecamere non sono riusciti a riprendere i due, grazie ai microfoni si è intuito il discorso che stavano facendo nella notte.

"Tu mi piaci tanto, ma lo sai che sei bellissima? Non sei truccata troppo, sei bella così", ha detto Marco a Pamela che si lamentava di non apparire bene nelle clip che vengono trasmesse in diretta su Canale 5.

"Devi essere come vuoi tu, che te ne frega. Non crearti una maschera perché hai paura. Anzi, scopriti di più. Devi avere più coraggio", ha proseguito il presentatore tv prima che la regia cambiasse inquadratura e mostrasse Amaurys che stava lavando i piatti in cucina.

Sui social network è partita una piccola protesta per la censura che gli autori hanno fatto al bel discorso che Bellavia stava facendo a Parti, soprattutto perché non stava dicendo niente di male o di sconveniente, nulla che dovesse essere estromesso dalla diretta su Mediaset Extra.

Prima possibile coppia al Grande Fratello Vip

"Ma voi siete pazzi", ha commentato un utente del web che stava seguendo attentamente il dialogo tra Marco e Pamela prima che la regia staccasse.

"Lui le stava dicendo che è bella così, ah", ha aggiunto un'altra fan adorante sempre sui social network nella notte tra il 26 e il 27 settembre.

A riscuotere molto successo su Twitter, però, è stato il parere di una spettatrice che ha attaccato gli addetti ai lavori per la discutibile decisione di non trasmettere per intero l'innocente chiacchierata che Bellavia e Prati stavano facendo in una zona della casa dove le telecamere non arrivano.

"Ma cosa cambiate inquadratura che ci sono Pamela e Marco nascosti che amoreggiano", è il pensiero che tanti hanno condiviso l'altra sera.

Al Grande Fratello Vip 7, dunque, presto potrebbe formarsi la prima coppia, anche perché la soubrette non ha negato di provare un interesse per il compagno d'avventura.

Nel corso della terza puntata, poi, Alfonso Signorini ha mostrato a tutti un messaggio che Bellavia ha mandato alla sarda su Instagram nel 2016 (che lei non ha mai letto, e quindi non c'è stata una risposta), e l'ha usato come prova per dimostrare che il vippone è veramente preso e il suo corteggiamento non è il frutto di una strategia televisiva.