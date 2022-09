Durante la seconda puntata del GFVip 7, le donne che hanno varcato la porta rossa lo scorso lunedì, 19 settembre, sono state chiamate a fare le nomination palesi. La più "votata" è stata Antonella Fiordelisi che non ha affatto gradito. La influencer campana è stata anche protagonista di un battibecco con Cristina Quaranta: quest'ultima stizzita ha chiesto alla coinquilina di poter parlare senza essere interrotta.

Le nomination

A differenza degli uomini, il parterre femminile è stato chiamato in sala led per le nomination palesi.

Antonella Fiordelisi ha fatto il nome di Pamela Prati per via del battibecco avuto in precedenza.

Come motivazione la influencer ha chiosato: "Pamela ha gli occhi neri, ma vorrei dire che non ce li ha solo lei". Dal canto suo, Prati ha contraccambiato con la stessa moneta: "Nomino Antonella per la sua classe e il francesismo". Elenoire ha fatto il nome di Patrizia Rossetti, così come Sara Manfuso. Ginevra Lamborghini ha nominato Cristina Quaranta mentre quest'ultima ha fatto il nome di Antonella.

Rossetti ha nominato Fiordelisi e anche Nikita ha fatto lo stesso.

La reazione di Antonella

Togliendo il botta e risposta tra Antonella Fiordelisi e Pamela Prati, Nikita ha deciso di nominare la influencer campana perché ritiene che si lasci scappare delle frecciatine troppo taglienti. In replica, Fiordelisi ha sostenuto di esserci rimasta male per la nomination di Nikita.

Successivamente Cristina Quaranta ha fatto il nome di Fiordelisi, perché non ha gradito l'attacco nei confronti di Pamela Prati. Nel momento in cui la showgirl ha fatto il nome di Antonella, quest'ultima ha iniziato a commentare. A quel punto Quaranta stizzita ha chiesto di non essere interrotta: "Lasciami parlare, la prima donna l'hai già fatta.

Ora tocca a me". Terminata la motivazione di Fiordelisi, l'ex sportiva ha sbottato: "Ho capito, le prime donne siete voi". Con tono piccato la stessa Antonella ha proseguito: "Non mi faccio mettere i piedi in testa".

Cristina ha chiesto ad Antonella di essere più calma e non arrabbiarsi per le nomination, poiché si tratta di un gioco.

Il consiglio di Patrizia Rossetti

Anche Patrizia Rossetti ha deciso di nominare Antonella Fiordelisi.

La 63enne ha spiegato di vedere nella influencer la sua stessa impusilvità di quando era giovane. Dunque, l'ex conduttrice televisiva si è sentita in dovere di dare un consiglio alla coinquilina: "Ogni tanto deve contare fino a 20".

Di fronte al consiglio di Patrizia, Signorini ha deciso di intervenire. Il conduttore del GFVip 7 ha chiesto a Fiordelisi di ascoltare Rossetti. Sulla base di quanto ascoltato il presentatore televisivo ha invitato Antonella a limare alcuni aspetti del suo carattere, poiché ha tanto da raccontare al programma.