E' tempo di confidenze nella casa del GFVip 7. Parlando con Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini ha rivelato di essere attratta dalle belle donne. Sulla base di quanto dichiarato, la 29enne di Bologna ha spiegato di essersi lasciata andare senza alcun problema con una ragazza, ma poi ha interrotto per una serie di problematiche.

Le dichiarazioni della concorrente

Ginevra Lamborghini sta dimostrando di non avere peli sulla lingua. Già nel video di presentazione del GFVip 7, la 29enne ha rivelato di avere problemi con la sorella minore Elettra Lamborghini dal 2019: "Sono stata l'unica della famiglia a non essere invitata al matrimonio di mia sorella".

Nella mattinata di giovedì 22 settembre, la concorrente si è lasciata andare ad una confidenza più intima. Nel corso di una chiacchierata con Sara, Elenoire e Antonella, Ginevra ha spiegato di aver avuto una storia con una ragazza: "A me piaceva e mi sono lasciata andare". La concorrente ha confidato che l'altra ragazza non riusciva a vivere bene il tutto, come se provasse disagio.

Sulla base di quanto dichiarato, la 29enne emiliana ha chiosato: "Devo dire la verità. A me piacciono davvero le donne". La bella ereditiera ha raccontato alle sue compagne d'avventura che davanti ad una bella ragazza non riesce a rimanere indifferente. Al tempo stesso Ginevra si è descritta "sapiosessuale", ovvero che rimane attratta dalla mente di una persona piuttosto che dal suo aspetto fisico.

Le esperienze di Lamborghini

Durante la chiacchierata, Ginevra Lamborghini ha fornito ulteriori dettagli sulla frequentazione: "E' stato molto bello, ma credo che lei abbia mantenuto riserbo". La diretta interessata ha precisato di non essersi innamorata, ma era molto attratta mentalmente. La conoscenza poi si è interrotta, perché la "partner" in questione aveva dei problemi: "Ho preferito staccare per non rendere la relazione tossica".

Sebbene oggi, Ginevra e la ragazza in questione non abbiano più rapporti, quando capita di incontrarsi vivono il tutto in modo tranquillo.

Ma non è tutto, la 29enne ha confidato di aver avuto un'esperienza anche con una seconda ragazza: "Ho sperimentato con serenità". Stando al racconto della concorrente, stavolta la frequentazione è stata molto più tranquilla e leggera.

Infine, Ginevra ha ammesso che quando si trova in palestra spesso le capita di guardare e rimanere attratta dal corpo di una bella donna.