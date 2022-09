Lunedì 19 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini insieme all’opinionista Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Le novità di questa edizione sono parecchie, come il nuovo studio, la casa più grande e anche una nuova postazione dedicata alla lettura dei commenti social, presenziata da Giulia Salemi. Tuttavia, a poche ore da una nuova puntata, prevista per giovedì 22 settembre 2022, pare che il rapporto tra Giulia Salemi e Sonia, sia in difficoltà. Tutto sarebbe nato, durante la puntata di lunedì, quando la giovane Giulia, ha fatto il suo ingresso in studio mentre Bruganelli stava intervenendo.

Sonia infastidita da Giulia

Ospite a Casa Chi, la moglie di Bonolis ha parlato sia del ruolo di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, e sia del rapporto instaurato con lei. Sonia ha dichiarato: "Giulia è molto carina ed ha una voce radiofonica e per questo motivo la trovo adatta a quel ruolo lì. Tuttavia lunedì quando mi ha interrotto l’avrei voluta vedere cascare lì davanti. Era la prima volta che parlavo e arriva lei e mi interrompe”. L’opinionista ha spiegato di non aver gradito essere stata interrotta e ha rincarato la dose dicendo: “Stavo per andarmene via ma era troppo presto. Poi che ne sappiamo se è vero quello che riporta dal web, potrebbe cantarsela e suonarsela da sola”. Infine Sonia ha spiegato che ha deciso di ricoprire questo ruolo nuovamente grazie alla presenza di Orietta Berti e, a tal proposito ha rivelato: “Non mi capiterà più di collaborare con una persona come Orietta, prendo questa esperienza anche come una crescita professionale”.

Non resta dunque che attendere le prossime settimane per scoprire se Sonia Bruganelli riuscirà a perdonare lo sgarbo fatto da Giulia nei suoi confronti, o se dopo Adriana Volpe, la prossima "nemica" di Sonia, sarà la giovane Salemi.

Anticipazioni seconda puntata del Grande Fratello Vip

Giovedì 22 Settembre tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Al timone della puntata ci sarà Alfonso Signorini, affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli, nei panni di opinioniste.

Questa sera faranno il loro ingresso nella casa altri otto vipponi, che andranno a completare il cast di questa edizione. Tra i nomi che varcheranno la porta rossa, ci sono anche quelli di Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Alfonso si dedicherà poi a commentare i primi giorni dei concorrenti nella casa e vedremo se i nuovi ingressi sfalderanno gli equilibri della casa oppure si integreranno bene con il resto degli inquilini. Non resta dunque che attendere la puntata di giovedì 22 settembre per scoprire cosa succederà.