Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le attuali puntate di Upas si stanno focalizzando su una nuova storyline, dai toni decisamente "gialli". Si tratta dell'avvelenamento di Roberto e Marina, avvenuto attraverso dello champagne che, i due hanno ricevuto in regalo.

Chi ha messo il veleno nella bottiglia? I sospettati possono essere tanti, del resto la coppia ha tanti nemici.

Tuttavia ci sono due personaggi che, almeno per il momento, sembrano essere in cima alla lista dei sospettati.

Upas: la polizia indaga e ha dubbi su Lara

Nel corso di questa settimana di programmazione di Upas, la polizia sta portando avanti le sue indagini per capire chi possa essere stato ad avvelenare Marina e Roberto. Durante un interrogatorio, con l'ispettrice Anselmi, Marina ha fatto il nome di Lara. Quest'ultima, come ben si sa, sarebbe capace di tutto, inoltre ha diversi moventi per fare loro del male. Tuttavia, per quanto perfida ed astuta, sta volta potrebbe essere del tutto estranea ai fatti. Che senso avrebbe avuto uccidere Ferri ora che "aspetta un figlio da lui"? Per l'eredità, questo potrebbe essere vero, ma se il bambino non è ancora nato potrebbe essere sottoposto poi ad un esame del DNA per la spartizione del patrimonio.

Dunque Lara sembrerebbe da escludere, anche se la polizia la vede come la maggiore indiziata.

Upas: anche Chiara nel mirino della polizia

Nel corso della puntata del 22 settembre di Upas è emerso che la polizia ha anche dei sospetti su Chiara Petrone. La ragazza, del resto, è la vittima più recente degli affari loschi di Ferri, ed un motivo tanto grande per odiarlo ce l'ha.

L'ispettrice, difatti, ha provato anche a contattarla, anche se tuttavia la ragazza sembra essere irrangiungibile. Nel caso di Chiara, il discorso può essere un po' diverso, dato che la giovane ha destato dei dubbi anche negli spettatori. Una sua dichiarazione, fatta sul conto di Marina, sembra aver gettato ombre su di lei.

Secondo la ragazza, Marina non è migliore di Roberto, e se la donna le avesse davvero voluto bene non sarebbe dovuta tornare con Ferri. L'astio da parte di Chiara è davvero tanto.

Fabrizio: l'ex marito soccorritore

Nel momento in cui Marina e Roberto si sono sentiti male, si trovavano alla villa della signora Giordano. Ad un certo punto è arrivato Fabrizio, il quale ha chiamato subito un'ambulanza. Dunque è grazie a Rosato se i due sono ancora vivi. Tuttavia il fatto che fosse giunto lì in villa proprio in quel momento, non può essere certo un'alibi. Fabrizio, difatti, potrebbe essere il vero responsabile di questo avvelenamento, anche se tuttavia la polizia non sospetta di lui. Del resto anche la stessa Marina si è chiesta che ci facesse l'uomo a casa sua proprio in quel momento.

Rosato, difatti, potrebbe aver avuto un ripensamento all'ultimo, o magari è giunto in villa proprio per depistare le indagini.

Da sottolinaere che siamo solo nel campo delle ipotesi, e duque queste sono teorie non vere anticipazioni.