Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, ci sarebbe dovuta essere anche Patrizia Groppelli. All'ultimo momento, però, l'ingresso dell'opinionista Mediaset è saltato. Su Instagram, la diretta interessata ha spiegato di essere dispiaciuta per come sono andate le cose. Al tempo stesso, però, ha ammesso che non aveva senso entrare nella casa di Cinecittà con il piede sbagliato.

Le ragioni di Groppelli

Patrizia Groppelli, su Instagram, ha confermato di aver dato forfait all'ultimo momento ad Alfonso Signorini.

La diretta interessata ha rivelato di essere stata contattata per entrare al Grande Fratello Vip 7 lo scorso maggio.

In principio, l'attuale compagna di Alessandro Sallusti era titubante, ma poi si era detta pronta ad intraprendere un'esperienza inedita. Nell'ultimo periodo, però, un grave problema di salute del padre e le condizioni precarie del suo amato cane Aristotele, hanno portato Groppelli a rivalutare la sua scelta: "Entrare in gioco senza voglia e senza testa di giocare guasta la festa a tutti".

La 49enne ha aggiunto: "Non me la sono sentita di portare dentro le mie preoccupazioni". Patrizia ha confidato di essere rammaricata per la sua decisione in extremis, ma al momento sente di non riuscire a regalare sorrisi a nessuno. Infine, la diretta interessata ha anche spiegato di essere dispiaciuta per aver dato forfait all'ultimo, costringendo la redazione del reality show a trovare un nuovo "vippone" da inserire nel cast.

Patrizia continuerà a lavorare in tv

In seguito alla rinuncia al Grande Fratello Vip 7, Patrizia Groppelli continuerà a restare sul piccolo schermo.

La 49enne di Milano, infatti, continuerà a ricoprire il ruolo di opinionista nei salotti Mediaset. Ovviamente, si tratta di due ruoli completamente diversi: un conto è essere chiusa in una casa per mesi senza sapere nulla di ciò che accade all'esterno e un conto è essere in un parterre di opinionisti è per poi tornare sempre alla propria abitazione.

I concorrenti ufficiali

Quest'anno Signorini ha promesso che il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 7 verrà divulgato nella prima puntata del reality show.

Al momento sono stati resi noti solamente tre concorrenti: Wilma Goich (ex moglie di Edoardo Vianello), Giovanni Ciacci e Pamela Prati. Tra i "vipponi" che dovrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia, si mormora anche Antonino Spinalbese (ex compagno di Belen Rodriguez), Carolina Marconi, Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti e Amaurys Perez (ex concorrente di Ballando con le Stelle, Isola dei Famosi e Pechino Express).

Sonia Bruganelli e Orietta Berti invece, avranno il compito di commentare le dinamiche dei "vipponi".