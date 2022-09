In Terra Amara, Züleyha si renderà la sfortunata protagonista di un brutto episodio a causa di Müjgan. Infatti, quest'ultima deciderà di inviare a Demir il nastro che ritrae Züleyha insieme a Yilmaz. Demir non la prenderà per niente bene, infatti prenderà la pistola e obbligherà sua moglie a seguirlo in macchina, nonostante Hünkar proverà in tutti i modi a bloccarlo. Quali saranno le intenzioni del giovane?

Hatip complice di alcuni uomini di affari

In Terra Amara alcuni uomini d'affari arriveranno a Çukurova con l'intenzione di acquistare dei terreni a prezzi stracciati e per raggiungere il loro obiettivo verranno aiutati da Hatip.

Quest'ultimo, infatti, convincerà i proprietari terrieri a vendere in cambio di una commissione.

Sorprendentemente Demir deciderà di allearsi con Yilmaz e Fekeli per farli fuori, cercando di convincere gli imprenditori del luogo a combattere insieme per Çukurova e a non vendere le loro terre.

Gülten presto sposa

Gülten, invece, sarà entusiasta per la proposta di matrimonio di Çetin, che verrà fatta con il tradizionale rito turco. Per preparare il tutto chiederà aiuto a Saniye, ma anche Züleyha si offrirà di aiutarla; infatti, le presterà uno dei suoi vestiti per la cerimonia di fidanzamento. Hünkar, invece, proporrà di svolgere la cerimonia a casa sua.

Tutta questa felicità a casa Yaman, però, verrà ben presto rovinata da un gesto di Müjgan.

Demir vede il nastro su Züleyha

Müjgan, infatti, vorrà vendicarsi di Züleyha, così deciderà di inviare a Demir il nastro che immortala la ragazza e a Yilmaz durante l'incontro nella capanna. Demir, arrabbiato più che mai, prenderà la pistola dal cassetto del suo ufficio e andrà alla ricerca di Züleyha.

Quando la trova la costringe a salire in macchina, contro un Hünkar che proverà a calmarlo e proteggere la nuora.

Müjgan osserverà tutta la scena da casa sua e temendo di aver oltrepassato il limite, deciderà di sfogarsi con Behice. La zia non sarà per niente permissiva, anzi le dirà che dovrebbe vergognarsi per quello che ha fatto.

La notizia della morte Eyüp

Naciye, la moglie di Hatip, scoprirà che Sermin e Behice sono diventate amiche.

Infatti, vedrà quest'ultima uscire dalla casa di Sermin e le due si saluteranno in modo molto affettuoso. Le due donne più maligne di tutta Çukurova hanno stretto un'alleanza e Naciye sarà determinata a spezzarla, per questo motivo deciderà di parlare con Hünkar.

Mentre per tutto il paese si diffonderà la notizia della morte di Eyüp, che verrà pubblicata su tutti i giornali locali. Quest'ultimo è l'uomo a cui si era affidato Hatip per nascondere la sua colpa riguardante l'omicidio di Çengaver e ora temerà che tutti i suoi crimini possano venire alla luce.