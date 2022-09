Lunedì 26 settembre, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata del GFVip 7. Tra i vari argomenti trattati, c'è stato un confronto a tre che ha visto protagonisti la fidanzata di Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso. Quest'ultima, nel post-puntata ha minacciato di abbandonare il Reality Show poiché non ha gradito le clip mandate in onda: "Sono uscita massacrata".

Perchè si è arrivati al confronto?

In settimana, Elenoire ha ammesso di essersi invaghita di Luca. A tal proposito la 47enne ha sostenuto che Salatino non fosse realmente innamorato della fidanzata.

Ma non solo, Ferruzzi ha riferito ai suoi compagni d'avventura del GFVip 7 che Luca si vergognerebbe di lei. Su Instagram, Soraia Ceruti (compagna dell'ex tronista di Uomini e Donne) si è arrabbiata con Sara Manfuso anziché con Elenoire. Secondo la fidanzata di Salatino, Sara anziché mettere Ferruzzi davanti alla realtà di essersi fatta un film l'avrebbe convinta ad esternare i suoi sentimenti.

Per questo motivo Signorini ha invitato Soraia per rivedere il compagno e chiarire con Elenoire e Sara. Nel confronto-scontro, la fidanzata dello chef romano ha ribadito la sua posizione verso Manfuso.

Lo sfogo della concorrente

Terminato il confronto-scontro con Soraia, Sara Manfuso è apparsa piuttosto infastidita per come sono andate le cose.

La diretta interessata non ha gradito di essere giudicata come madre dalla fidanzata di Luca: "Ma sciacquati la bocca prima di parlare. Ma che c... c'entra?".

Per tutta la diretta la 35enne ha sostenuto di essere stata dipinta come un'arpia quando le cose non stanno affatto così. Nel post-puntata, la concorrente si è lamentata e ha minacciato l'abbandono del programma.

Manfuso critica gli autori per la clip mandata in onda

Nel post-puntata del GFVip 7, i concorrenti si stavano rilassando. Mentre Nikita e Ginevra stavano ballando, Sara Manfuso ha fatto una riflessione su quanto accaduto in puntata.

Nel dettaglio, la 35enne ha espresso un commento negativo sulle clip mandate in onda: "No, così non va bene.

Io non ci sto a fare il capro espiatorio". Sara è convinta che in puntata sia uscita "massacrata". Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto che il montaggio degli autori era contro di lei. Deluso per quanto accaduto Manfuso si è pentita di aver accettato di partecipare al reality show: "Ma io ne vado via, non ci sto a passare per l'arpia della situazione".

Per quanto riguarda Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi invece, è tornato il sereno. Lo stesso Signorini in puntata ha fatto notare alla concorrente di Milano che il 30enne non ha reagito in quel modo per vergogna, ma perché innamorato di Soraia.