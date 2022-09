Da poco tempo è diventata mamma del piccolo Romeo Maria e ora Giulia Pauselli si sente in uno stato di grazia, essendo molto felice del momento che sta vivendo, per questo nelle scorse ore ha voluto condividere la sua gioia con i fan, rispondendo alle loro domande su Instagram.

In quest'occasione Pauselli non solo ha lodato il suo compagno Marcello Sacchetta per il modo in cui è attento e vicino al piccolo e a lei, ma ha anche parlato del suo possibile ritorno ad Amici, dove per anni e fino a gravidanza inoltrata ha ricoperto il ruolo di ballerina professionista.

Di certo spera di riprendere il suo posto, ma solo quando si sentirà pronta e il suo fisico le consentirà di portare sul palco una degna esibizione.

L'esperienza del parto e la vicinanza di Marcello

'Adesso la vita è assolutamente completa e ha una nuova energia e nuovi obiettivi in tre', ha raccontato Giulia ai suoi follower di Instagram, ammettendo che la notte del parto è stata la più bella della sua vita e di quella di Marcello, che non l'ha mai lasciata sola un attimo.

A proposito del compagno, che al momento è impegnato nel programma 'Nudi per la vita', al fianco di Mara Maionchi, Pauselli ha confessato che il suo supporto è fondamentale, tanto che la fa sentire bellissima anche adesso che secondo lei ha molto da recuperare.

Per quanto riguarda la scelta del nome per il bimbo, Giulia ha voluto precisare che Romeo è subito piaciuto a entrambi, perché simboleggia la storia d'amore più conosciuta al mondo e anche il coronamento del loro sentimento. Inoltre, la volontà di accostare anche il nome Maria stata legata alla volontà di unire la sensibilità femminile al nome maschile.

Ma si tratta anche di un tributo a Maria De Filippi. 'Maria è una persona che per me e Marcello ha una grandissima importanza. Ci ha cambiato la vita', ha confessato al vita.

Il futuro lavorativo di Giulia

Successivamente, Giulia ha soddisfatto la curiosità dei follower che si sono chiesti se tornerà di nuovo ad Amici come professionista.

'Spero di sì, ma lo farò solo nel momento in cui mi sentirò pronta fisicamente e psicologicamente', ha detto la danzatrice.

La danzatrice ha spiegato che il suo corpo è uno strumento di lavoro, per cui non solo deve perdere i chili persi in gravidanza (che ha precisato essere stati in tutto 14,5, con un principio di diabete gestazionale che è stato contrastato).

Giulia ha aggiunto di dover essere in grado di poter ballare in maniera corretta e senza farsi male. Inoltre, la danzatrice si è detta consapevole che il suo lavoro sul palco non durerà ancora molti anni.