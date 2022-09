Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Mancano poche settimane al ritorno in tv del reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5.

In queste settimane sono arrivate le prime anticipazioni su quello che sarà il cast di questa nuova edizione e anche su alcuni concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Tra i nomi in lizza spicca quello della showgirl sarda Pamela Prati, la quale potrebbe tornare a mettersi in gioco per la seconda volta.

Le prime anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul nuovo GF Vip 7 rivelano che quest'anno ci saranno dei cambiamenti legati allo studio, ma anche alla casa più spiata d'Italia.

Come anticipato da Alfonso Signorini, l'abitazione che accoglierà i nuovi inquilini di Cinecittà subirà delle sostanziali modifiche e queste novità verranno svelate nel corso della prima puntata serale del reality show.

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda il parterre di opinionisti: al posto di Adriana Volpe, infatti, arriverà Orietta Berti, mentre Sonia Bruganelli resta confermatissima al suo posto.

Novità anche per quanto riguarda il Grande Fratello Vip Party in onda in streaming sul sito Mediaset Play Infinity.

Quest'anno, infatti, arriverà l'inedita coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, i quali prenderanno il posto di Gaia Zorzi e Giulia Salemi, conduttrici della passata edizione.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 7: i primi nomi

Ma chi sono i concorrenti che si metteranno in gioco all'interno della casa del GF Vip 7?

Le anticipazioni ufficiali rivelano che nel cast ci sarà Giovanni Ciacci, il quale ha da poco raccontato di aver scoperto di essere sieropositivo e di voler portare la sua esperienza personale nella casa di Cinecittà.

Sulle pagine di "Tv Sorrisi e Canzoni", inoltre, è stato confermato anche il secondo nome di questa edizione.

Trattasi della cantante Wilma Goich, la quale tornerà in televisione a distanza di un po' di tempo dal lutto che l'ha colpita, legato alla perdita di sua figlia Susanna Vianello.

I concorrenti in lizza per il Grande Fratello Vip: spunta Attilio Romita

Tra i concorrenti in lizza per il nuovo GF Vip 7, inoltre, spicca il nome di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez.

Trattative in corso anche per Pamela Prati, la showgirl che aveva partecipato alla prima edizione del reality show in versione Vip, la quale potrebbe tornare a mettersi in gioco dopo lo scandalo "Mark Caltagirone".

Le porte della casa di Cinecittà potrebbero accogliere anche Attilio Romita, ex mezzobusto del Tg1, e la conduttrice Patrizia Rossetti, in passato protagonista anche di Pechino Express.