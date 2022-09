Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Adnan rischierà di perdere la vita per via di un incendio e sarà Sermin, inaspettatamente, a salvarlo. L'incidente accadrà a causa di una disattenzione della nonnina di casa Yaman.

A casa Yaman arriva Leyla

Nelle prossime puntate di Terra Amara, nella vita della famiglia Yaman arriverà Leyla, la secondogenita di Züleyha e Demir. Quest'ultimo, proprio per festeggiare il suo arrivo, deciderà di organizzare una grande festa nella villa, a cui parteciperanno molti cittadini di Adana.

Mentre si svolgerà la festa, Haminne si recherà nella stalla, alla ricerca di alcuni gioielli che ha nascosto.

Probabilmente per avere un po' di luce, la nonnina accenderà una candela, ma così facendo provocherà un incendio, che si propagherà in poco tempo.

Haminne provoca un incendio nella tenuta

Adnan, che è un bambino abbastanza movimentato, appena vedrà la nonna andare nella stalla la seguirà, ma rimarrà intrappolato tra le fiamme. Züleyha, con l'aiuto dei dipendenti della tenuta, lo cercherà senza sosta, ma sarà Sermin a vedere il bambino entrare nella stalla e non esiterà a salvarlo, mettendo a rischio la propria vita.

Tutti andranno nel panico più totale quando si renderanno che il piccolo Adnan si trova in all'interno della stalla e Demir, senza sapere che all'interno si trova già Sermin, deciderà di entrare per salvarlo, ma il bambino uscirà tra le fiamme e in braccio alla donna.

Per tutti Sermin sarà un'eroina e, visto il bellissimo gesto che ha fatto nei confronti della sua famiglia, Demir deciderà di ritirare una denuncia che aveva fatto proprio contro la cugina. Nessuno, però, riuscirà a immaginare che l'incendio è stato causato da Haminne.

Müjgan decide di lasciare Yilmaz

Mentre la famiglia Yaman festeggerà l'arrivo di Leyla, ma non senza preoccupazioni, Müjgan e Yilmaz non se la passeranno tanto bene.

La donna ha partorito il piccolo Kerem Ali da una settimana, ma entrambi si troveranno ancora in ospedale, visto che il piccolo è nato prematuro e rischia ancora di non sopravvivere.

Müjgan sarà triste e anche arrabbiata con Yilmaz, non sopporterà che non gli è stata vicino nel momento in cui aveva più bisogno. Infatti quando la ragazza è entrata in travaglio, non riusciva a trovarlo perché stava con Züleyha e questo non glielo perdonerà mai.

Lui si giustificherà dicendo che è stata lei a chiamarlo e che fortuitamente, in quel momento, è entrata in travaglio e l'ha dovuta accompagnare in ospedale. A Müjgan, però, non interesseranno le parole di Yilmaz e vorrà lasciarlo: visto che non riesce a separarsi definitivamente da Züleyha, forse è il caso che ognuno prenda la sua strada.