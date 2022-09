Alfonso Signorini ha precisato che il cast del Grande Fratello Vip 7 rimarrà segreto fino alla prima puntata, ma qualche concorrente della nuova edizione è già stato presentato. A vivere nella casa più spiata d'Italia, dal 19 settembre, saranno sicuramente Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Pur di prendere parte del reality Mediaset per la seconda volta, la showgirl avrebbe ritirato la querela fatta alla rete anni fa, nel periodo dello scandalo "Mark Caltagirone".

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip sta per esordire su Canale 5 con un cast ricchissimo.

Anche se la maggior parte dei concorrenti rimarranno "segreti" fino alla prima diretta del 19 settembre, i giornalisti hanno scoperto che a varcare la soglia della porta rossa saranno in 24, un numero elevatissimo di personaggi famosi che ha accettato di partecipare al reality Mediaset.

Gli addetti ai lavori hanno deciso di rendere noti solamente pochi vipponi che parteciperanno alla nuova stagione: a oggi, giovedì 8 settembre, sono stati ufficializzati soltanto tre futuri inquilini.

Il primo a essere stato confermato a metà estate è stato Giovanni Ciacci. Lo stilista dal pizzetto blu, infatti, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Chi per anticipare il suo ingresso nella casa e allo stesso tempo per raccontare per la prima volta la sua sieropositività.

Si parte il 19 settembre con la prima del Grande Fratello Vip

All'esperto di moda e look, una decina di giorni fa, è stata aggiunta Wilma Goich. La cantante ha ammesso che parteciperà al Grande Fratello Vip soprattutto per cercare di metabolizzare il dolore per la morte di sua figlia. La donna è stata una star della musica italiana dagli anni Sessanta in poi, quando è esploso il successo in coppia con Edoardo Vianello.

La terza e, per ora, ultima concorrente ufficiale della nuova edizione del reality Mediaset è Pamela Prati. La diva del Bagaglino, infatti, ha concesso un'intervista a Chi prima di rientrare nella casa che l'ha già ospitata qualche anno fa, anche se per pochissimo tempo.

A neppure dieci giorni dall'inizio dell'avventura (era la prima stagione del format dedicata ai personaggi famosi e alla conduzione c'era Ilary Blasi), la sarda abbandonò perché le regole che doveva rispettare le stavano strette.

La soubrette tornò alla libertà con una frase diventata celebre e rappresentativa tra gli estimatori del programma: "Chiamatemi un taxi".

Il 'caso Mark Caltagirone' al Grande Fratello Vip

Da quando si è saputo che Pamela Prati è ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip 7, la stampa è andata alla ricerca dei dettagli dell'accordo che la donna ha siglato con Mediaset dopo anni di "battaglia".

Nel periodo in cui molti programmi parlavano quotidianamente del "caso Mark Caltagirone", la sarda querelò sia la rete che qualche conduttrice come Barbara D'Urso.

Secondo quello che riporta Fanpage, pur di rientrare nella casa la showgirl avrebbe ritirato la denuncia in questione.

Sempre in base alle informazioni che sono arrivate all'orecchio dei bene informati, la vicenda legata al fidanzamento con "l'imprenditore fantasma" dovrebbe essere affrontata in almeno una puntata in diretta del reality show di Canale 5.

Alfonso Signorini, dunque, si occuperà anche dello spinoso argomento delle truffe amorose e c'è già chi fantastica un faccia a faccia tra Pamela e l'ex socia Eliana Michelazzo, che sui social ha fatto sapere di essere sul piede di guerra dopo aver saputo dell'imminente ritorno in tv della soubrette.