Sermin continuerà la sua guerra contro Sabahattin nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La donna arriverà anche a giocarsi una carta abbastanza azzardata: infatti denuncerà l'ex marito per abusi e gli lancerà delle accuse molto dure proprio davanti a Jülide, la nuova compagna di Sabahattin, nonché pm di Çukurova.

Le accuse di Sermin nei confronti di Sabahattin

Nelle prossime puntate Sabahattin verrà a conoscenza di tutte le bugie che Sermin ha detto a Jülide, per convincerla a non sposare più il dottore. Visto che il piano non ha funzionato, Sermin userà le "maniere forti": denuncerà Sabahattin per abusi e maltrattamenti, presentandosi da Jülide con il volto tumefatto.

Viste le accuse, il dottore vorrà parlare con la sua compagna, anche per esporle la sua versione dei fatti.

Sabahattin le dirà di non aver mai abusato della moglie e in più le affermerà che Betül non è assolutamente contro la loro storia d'amore, anzi è felice che si stia rifacendo una vita. Jülide lo ascolterà attentamente e nella sua testa ci saranno una marea di dubbi, ma alla fine seguirà il suo cuore e crederà alle parole del fidanzato.

Le bugie di Sermin per sabotare il matrimonio di Sabahattin e Jülide

Fino a poco tempo prima, però, Jülide aveva deciso di lasciare Sabahattin. Infatti Sermin si è recata nel suo ufficio, chiedendo a Jülide di "mettere una buona parola" con Sabahattin per farlo tornare da lei, visto che prova ancora dei sentimenti per il suo ex marito.

Tutti menzogne, ma Jülide si è fatta intenerire dalla donna, così ha preso una scelta drastica.

Ha parlato con Sabahattin e l'ha incoraggiato a dare una nuova chance al suo matrimonio con Sermin. Tutto questo l'ha fatto perché Sermin le ha raccontato che Betül stava soffrendo per il loro divorzio e lei non se sentiva di essere una sfascia famiglie.

Fortunatamente, però, Sabahattin riuscirà a chiarire la situazione e a rivivere la sua storia d'amore con Jülide.

Fekeli fuori pericolo di vita

Fekeli, invece, sarà fuori pericolo dopo l'infarto. L'uomo, infatti, si è sentito male dopo che Hünkar gli ha rivelato la verità sulla reale paternità del piccolo Adnan. Si troverà ricoverato in ospedale, in quanto deve stare ancora a riposo e sotto osservazione.

Behice, però, non lo lascerà nemmeno un attimo da solo. Lui la ringrazierà per tutto, anche se dentro di sé vivrà la presenza della donna come un qualcosa di invadente.

Nel mentre Hatip avrà un incontro con un uomo sconosciuto in un luogo abbandonato, a cui darà un grosso mazzo di cambiali e tutto questo perché l'uomo confessi alla polizia di essere lui l'assassino di Çengaver. L'uomo gli farà una promessa: se lui rimane in carcere al posto suo, alla sua famiglia non mancherà nulla. Dopo l'incontro Hatip deciderà di darsela a gambe e di partire.