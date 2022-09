Si riaprono le porte del Paradiso delle Signore. Infatti, da lunedì 12 settembre, alle ore 15:55 circa su Rai 1, i personaggi della daily soap sono pronti a intrattenere il pubblico italiano con storie della settima stagione.

'Vi assicuro che la settima stagione del Paradiso delle Signore sarà a dir poco emozionante’, ha dichiarato Roberto Farnesi, che continua a vestire i panni del banchiere Umberto Guarnieri. Mentre Filippo Scarafia, alias Roberto Landi, ha invece anticipato che si parlerà anche di omosessualità.

Roberto Scarafia annuncia che sarà affrontato il tema dell'omosessualità

In attesa di conoscere le new entry del Paradiso delle Signore, gli attori Filippo Scarafia e Giulia Arena hanno confermato la presenza dei propri personaggi, ossia Roberto Landi e Ludovica Brancia di Montalto.

Giulia Arena ha dichiarato che, in questa nuova stagione, il suo personaggio inizierà a vedere l'amore in maniera completamente diversa dalle vecchie stagioni e la sua battaglia sarà quello di tornare a credere davvero nell'amore.

Filippo Scarafia, invece, ha dichiarato che nella settima stagione del Paradiso delle Signore si affronterà anche il tema dell'omosessualità. 'Erano altri tempi, altre mentalità – ha spiegato l'interprete di Roberto Landi – Un periodo in cui regnava la paura di amare, di essere sé stessi e di essere scoperti'.

Per concludere, l'attore ha aggiunto che il Landi diventerà una persona molto coraggiosa.

Il Paradiso delle Signore 7, parla Roberto Farnesi, alias Umberto

Durante una recente intervista, Roberto Farnesi, che nella soap pomeridiana Il Paradiso delle Signore continua a vestire i panni di Umberto Guarnieri, ha dichiarato che molti fan di questo sceneggiato lo fermano per chiedergli qualche anticipazione sul suo personaggio.

L’attore toscano, però, ha preferito non rivelare nulla, anzi, l’unica cosa che è uscita dalla sua bocca sono le seguenti parole: ‘Ci sarà una grandissima svolta nel percorso imprenditoriale di Umberto Guarnieri’.

Il Paradiso delle Signore è stato venduto da oltre 70 Paesi al mondo

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore sarà ambientata a metà degli anni ’60.

I telespettatori assisteranno a molti cambiamenti culturali e a una società in forte trasformazione. Al timone della boutique di moda della Milano ci sarà come sempre Vittorio Conti, interpretato dall’attore Alessandro Tersigni. Quest’ultimo, in questa nuova stagione della daily soap di Rai 1, dovrà dividere la guida del negozio con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, che arriva a impossessarsi della gestione del grande magazzino dopo aver ottenuto, al termine della precedente stagione, le quote appartenenti al suo ex partner Umberto Guarnieri.

Da qui partiranno "guerre", vendette, ripicche e colpi di scena che dureranno per tutta la nuova stagione del Paradiso delle Signore.

La new entry Chiara Baschetti

Ad affiancare la contessa di Sant’Erasmo nella gestione de Il Paradiso delle Signore, sarà proprio Matilde Frigerio, interpretata da Chiara Baschetti. Questo nuovo personaggio viene descritto come una donna volitiva con esperienze da imprenditrice: ‘Lei scappa da un passato molto doloroso’ ,ha sottolineato l’attrice durante una recente intervista. Poi ha raccontato che entrare sul set del Paradiso delle Signore è stato come saltare sul treno in corsa: ‘Mi hanno accolta come un membro di una famiglia, con calore e comprensione’

Dalla trama della nuova stagione della soapsi capisce subito che Chiara Baschetti e Alessandro Tersigni lavoreranno a stretto contatto e che, tra conflitti e simpatie, tra i loro personaggi nascerà un rapporto molto profondo, ma l’attrice ha preferito non rivelare nulla.