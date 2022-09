Sono stati momenti di paura quelli che hanno vissuto i concorrenti del Grande Fratello Vip nel pomeriggio di martedì 27 settembre. Come dimostra un video che sta facendo il giro della rete, Cristina Quaranta ha perso i sensi mentre si trovava nella zona bagno della casa. La donna è stata soccorsa dagli altri concorrenti, ma la regia ha "censurato" subito la diretta di Mediaset Extra nel rispetto della privacy della concorrente.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Pare che Cristina si lamentasse da tutto il giorno di un dolore allo stomaco, questo almeno è quello che riportano alcuni siti di Gossip la sera del 27 settembre.

La concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, si è sentita poco bene nel pomeriggio, tant'è che gli autori si sarebbero affrettati a chiamare un'ambulanza per verificare le sue condizioni di salute.

Un video che sta facendo il giro del web in queste ore, mostra Quaranta nel momento in cui si accascia nella zona bagno della casa: la showgirl, infatti, è svenuta e le telecamere hanno ripreso involontariamente tutto.

Quando si sono accorti di quello che stava accadendo tra le mura della casa di Cinecittà, gli addetti alla regia hanno cambiato subito inquadratura.

Soccorso immediato al Grande Fratello Vip

Per pochi secondi, dunque, in diretta su Mediaset Extra si è vista Cristina priva di sensi accanto alla porta del bagno e le altre donne del cast che cercavano di rianimarla.

Lo svenimento di Quaranta, dunque, forse per errore è andato in onda in tv: quando è emerso meglio l'accaduto la regia ha staccato l'inquadratura.

Secondo alcune indiscrezioni, non confermate, che circolano sul web sarebbe intervenuta un'ambulanza e che l'ex velina di Striscia la Notizia sarebbe stata portata via per fare degli accertamenti medici.

Al momento non si conoscono le ragioni di questo malessere, anche se la concorrente si è lamentata da questa mattina di un forte mal di stomaco, ma lo collegava a qualcosa che poteva averle fatto male dopo mangiato.

Al momento gli addetti ai lavori non si stanno esponendo su cosa sia accaduto.

La tensione dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Lo svenimento di Cristina è solo una delle tante cosa accadute nella casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata del 26 settembre.

Al termine della diretta, infatti, i concorrenti hanno: litigato per le nomination, si sono "appartati" in zone non riprese dalle telecamere, hanno pianto e si sono sfogati per alcune cose che sono successe in prima serata.

Tra i più nervosi, c'è sicuramente Giovanni Ciacci, che nelle scorse ore se l'è presa con Antonella Fiordelisi perché non aveva finito di apparecchiare la tavola come le era stato ordinato. Anche l'influencer ha avuto da ridire su alcuni compagni d'avventura, soprattutto sulle donne che sarebbero tutte invidiose di lei e per questo l'avrebbero nominata.

Il televoto di questa settimana, dunque, è a sei ma non prevede un'eliminazione. Chi tra Daniele Dal Moro, Marco Bellavia, Edoardo Donnamaria, Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e Fiordelisi riceverà il numero più alto di voti, sarà immune dalla prossima votazione: il pubblico, dunque, è chiamato a eleggere il proprio preferito a dieci giorni dall'inizio della settima edizione. Chi la spunterà, dovrà fare il nome di un coinquilino che finirà d'ufficio in nomination assieme agli altri più votati della quarta puntata.