Con il passare delle ore aumenta il numero di concorrenti del Grande Fratello Vip che criticano gli addetti ai lavori. Dopo Sara Manfuso e Attilio Romita, è toccato a Elenoire Ferruzzi protestare apertamente per le clip che sono state mandate in onda durante la terza puntata. La protagonista del reality ha accusato gli autori di aver fatto un montaggio che non corrisponderebbe alla verità delle cose, il tutto per creare astio tra lei e le altre donne del cast, soprattutto Ginevra.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 26 settembre, ha lasciato parecchi strascichi nei pensieri dei concorrenti.

Tra i tanti che hanno protestato per quello che è stato trasmesso su Canale 5 c'è anche Elenoire.

Dopo aver visto una clip in cui lei e Sara prendevano in giro il modo di fare poco femminile di Ginevra, Ferruzzi ha deciso di difendersi attaccando chi ha realizzato il montaggio del video.

Secondo la vippona, infatti, le immagini mostrate non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, anzi sarebbero state messe insieme appositamente per far sì che nascessero nuovi litigi e altre dinamiche da proporre ai telespettatori: "Comunque hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore abbiamo riso tutta la notte. Dai, via, era per ridere. Perché io non le faccio queste cose come lei? Ma secondo te io sono una che può davvero attaccare lei perché scherza con i maschi?".

Tensione alle stelle tra le mura del Grande Fratello Vip

"Comunque montano delle robe allucinanti. Cose davvero allucinanti. A parte che loro hanno tolto quei filmati da una cosa che non c’entrava nulla. Ti pare che io sono una persona che può criticarti per delle cose del genere? Abbiamo riso insieme tutto il tempo. Però dai, perché devono montare questi circhi?", ha proseguito Elenoire nella critica che ha rivolto agli autori del Grande Fratello Vip la notte scorsa.

La concorrente ha protestato per il messaggio che è passato in tv di alcune battute ironiche che ha fatto su Ginevra, una sua amica all'interno della casa.

"Loro hanno montato tutto per fare cinema", ha aggiunto ancora Ferruzzi davanti alle telecamere.

La vippona non ci sta al fatto che Lamborghini possa pensare che lei le parli alle spalle e per dimostrarlo se l'è presa con chi ha realizzato il montaggio della clip incriminata.

"Loro fanno passare cose non vere, io dico cose per scherzare. Qui è uscita una cosa che non corrisponde alla verità. Si scherzava e non c’era cattiveria. Poi però hanno fatto sto circo con il montaggio" ha concluso Elenoire.

Nervi tesi tra gli uomini del Grande Fratello Vip

Elenoire non è l'unica ad aver perso le staffe dopo la diretta del Grande Fratello Vip del 26 settembre.

Sara Manfuso, ad esempio, ha protestato a voce alta per le immagini che sono state trasmesse sulla sua settimana in casa, a partire dai confessionali in cui criticava Attilio o Ginevra. L'opinionista ha ripetuto più volte che non intende passare per quella che non è, quindi non esclude che a breve potrebbe abbandonare il gioco.

Anche Daniele Dal Moro ha sbottato la notte scorsa, tant'è che a un certo punto le telecamere l'hanno sorpreso mentre dormiva da solo in giardino. Non è ben chiaro il perché il concorrente se la sia presa con gli addetti ai lavori, quel che è certo è che poche ore prima aveva litigato pesantemente con Marco Bellavia.

Le nomination che ci sono state a fine serata hanno spinto il vippone a chiedere spiegazioni a chi l'ha votato e questo ha dato il via a un botta e risposta piuttosto acceso.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di trovare il coinquilino una persona fastidiosa e strafottente, e di lui non apprezza principalmente il fatto che rida sempre e per qualsiasi cosa, anche quando si sta affrontando un argomento serio.