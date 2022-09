Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, c'è anche Elenoire Ferruzzi. Nel video di presentazione ai telespettatori del Reality Show, la 42enne ha raccontato la sua storia privata: nato come Massimo, ha capito fin da subito di non sentirsi a suo agio in quel corpo. A soli 16 anni ha iniziato il percorso di transizione: "Sono una donna all'ennesima potenza".

Età e lavoro

Elenoire Ferruzzi ha 42 anni circa, l'artista non ha mai confermato la sua età.

Al mondo del piccolo schermo, Elenoire non è molto famosa. Al contrario, sul web ha un account molto seguito: in termini di numero si parla di 100mila follower.

Guardando il suo profilo Instagram, la concorrente del Grande Fratello Vip 7, si descrive come una "public figure". Tra i suoi post, si trovano video mentre balla, canta e si immedesima in alcuni sketch pieni di ironia. Nel 2018, Elenoire Ferruzzi ha preso parte al film "Amici come prima" con Christian De Sica e Massimo Boldi.

Il percorso di transizione

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7, a soli 16 anni ha iniziato il percorso di transizione: "Il mio nome di battesimo era Massimo". La diretta interessata nel video di presentazione ha precisato che Massimo ed Elenoire sono la stessa persona. Come raccontato dall'artista, ha compreso subito di non sentirsi a suo agio nel corpo in cui era nata.

Ferruzzi ha riferito che non voleva vivere una vita nella bugia: "Me ne sono sempre fregata del giudizio altrui". Ferruzzi ha sempre avuto dalla sua parte anche la famiglia che non l'ha mai lasciata sola.

La chirurgia estetica e le conoscenze vip

Elenoire Ferruzzi non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

La 42enne ha rivelato di aver scelto il bisturi non per correggersi, ma per diventare quello che desiderava essere. La gieffina è alta, bionda, formosa e ha delle unghie lunghissime. Prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, Elenoire ha riferito a Signorini che le unghie sono il suo segno distintivo e che se avesse ricevuto critiche, non gliene sarebbe importato nulla.

Tra le conoscenze "vip", Ferruzzi ha un ottimo rapporto con Simona Ventura, Giacomo Urtis e anche Christian De Sica. Per quanto riguarda la vita sentimentale dell'attuale concorrente del GFVip 7, sappiamo che è single. La diretta interessata in passato ha ammesso di aver avuto una relazione importante, ma il nome del fortunato non è mai stato reso noto.