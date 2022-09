Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Nell'episodio del 19 settembre, gli spettatori hanno dovuto fare i conti con un'inaspettata novità. Lia Longhi non ha più il volto di Chiara Mastalli, ma bensì dell'attrice Giuliana Vigogna.

È risultato chiaro sin da subito che si trattasse di un recasting, tuttavia tale scelta ha indubbiamente spiazzato i fan del daily drama partenopeo. A seguire verrà analizzato cosa è accaduto e l'impatto che il cambio di attrice della cameriera di casa Ferri potrebbe avere sulle trame future.

Un posto al sole: recasting per la governante di Ferri

Lia Longhi era stata presentata agli spettatori di Upas, con il volto di Chiara Mastalli. Nella puntata di lunedì 19 settembre i fan hanno però dovuto fare i conti con un cambio di attrice e tale personaggio adesso sarà interpretato da Giuliana Vigogna.

La scena, in cui è apparsa la "nuova Lia" non è stata particolarmente significativa ed è durata pochissimo, tant'è che molti spettatori non avevano ben capito cosa fosse successo. A inizio puntata, Filippo (Michelangelo Tommaso) si è avvicinato alla governante chiedendole alcune informazioni su Roberto e Marina e scambiando due chiacchiere con lei in modo molto tranquillo. Nei social, a quel punto, si potevano leggere diversi commenti di fan che si interrogavano su questo nuovo misterioso personaggio.

Un nuovo mistero su Lia Longhi

In realtà, in questo caso, non c'è nessun mistero da risolvere semplicemente Lia è stata protagonista di un recasting. Nessun cambio di persona, nessun oscuro piano macchinoso, quella donna apparsa ieri è semplicemente Lia Longhi interpretata da una nuova attrice. Per quanto le due interpreti non si somiglino affatto sono rimasti invariati alcuni tratti somatici come la pelle chiara, i capelli biondi e gli occhi verdi.

Questo ovviamente non ha alcun significato ma, eventualmente, potrebbe essere un punto a favore di chi sostiene che Lia sia una Palladini.

Tornando alla questione recasting, la produzione di Un posto al sole non ha rilasciato dichiarazioni in merito e lo stesso vale anche per le due attrici coinvolte. Inutile davvero quindi avventurarsi in ipotesi.

Di sicuro se Chiara Mastalli ha preso questa decisione lo ha fatto per una valida motivazione, tuttavia solo lei potrà chiarirlo.

Chi è Giuliana Vigogna: dal teatro al premio come miglior attrice under 35

L'attrice classe '88 vanta un curriculum di alto profilo, nel quale spicca una notevole formazione teatrale. Tra il 2009 e il 2022 ha recitato in diverse compagnie, tra i suoi lavori vanno citati "Il Gabbiano" e "La Signorina Giulia" per la regia di Leonardo Lidi presso il Teatro Stabile Dell’Umbria e ancora "La Guerra Non è Ancora Cominciata” per la regia di Francesco Villano presso il Teatro di Roma.

Giuliana Vigogna è stata inoltre insignita nel 2014 del Premio SIAE con “Shylock” da “Il Mercante di Venezia” e del premio Ubu, nel 2016, come miglior attrice Under 35 per “Santa Estasi".

Per quanto riguarda le esperienze cinematografiche l'attrice ha recitato nel 2015 ha recitato nel film “Senza Fiato” per la regia di di Raffaele Verzillo con Francesca Neri e nel 2021 nella pellicola America Latina dei Fratelli D’Innocenzo.

Non risultano invece esperienze in ambito televisivo, Un posto al sole rappresenta quindi una sorta di debutto sul piccolo schermo per l'attrice.