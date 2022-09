Dallo scorso 6 settembre sul web sta serpeggiando un gossip molto interessante sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, ha usato Instagram per far sapere (senza fare nomi) che un discusso ex protagonista di Uomini e donne sarebbe ad un passo dal reality di Canale 5. Tra le teorie più gettonate sul web, c'è quella sul possibile ritorno in tv di tronisti molto chiacchierati come Matteo Ranieri e Luca Salatino.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Visto che mancano ancora un paio di settimane all'annuncio del cast del Grande Fratello Vip 7, in rete stanno circolando parecchie indiscrezioni sui personaggi famosi che gli autori hanno scelto per animare la nuova edizione del reality Mediaset.

Sui social network, ad esempio, sta impazzando un rumor che ha lanciato Amedeo Venza nelle scorse ore.

Secondo le informazioni che sono arrivate all'orecchio del pugliese, un discusso ex tronista di Uomini e Donne starebbe per entrare nella casa più spiata d'Italia: questo protagonista del dating-show, inoltre, pare abbia già firmato il contratto con Mediaset per il ruolo di vippone.

L'esperto di gossip ha precisato che il nome della celebrità in questione lo svelerà nei prossimi giorni, quindi i curiosi hanno cominciato a fare teorie su chi potrebbe nascondersi dietro a questo gossip ancora tutto da confermare.

Le teorie su un protagonista del Grande Fratello Vip

Venza si è limitato ad attribuire l'aggettivo "discusso" all'ex tronista di Uomini e Donne che sarebbe ad un passo dal Grande Fratello Vip 7.

Tuttavia, una teoria piuttosto gettonata sul web, vorrebbe Matteo Ranieri candidato al ruolo di vippone della settima edizione del reality di Canale 5. Il ligure è stato prima corteggiatore e poi tronista del programma di Maria De Filippi e, visto come sono andare a finire tutte le sue ultime relazioni (entrambe conclusesi poche settimane dopo la scelta in tv), può essere considerato uno dei personaggi più discussi e controversi tra quelli che sono stati seduti sulla popolare poltrona rossa ultimamente.

Un altro aspirante concorrente del GF Vip, potrebbe essere Luca Salatino: anche lo chef romano è stato nel cast di U&D per un anno intero, ma forse definirlo "discusso" sarebbe eccessivo visto che in studio ha trovato l'amore e ora è felicemente fidanzato con Soraia Cerruti.

Gli inquilini confermati del Grande Fratello Vip

Nell'attesa che Amedeo Venza renda pubblico il nome dell'ex tronista di Uomini e Donne che starebbe per partecipare al Grande Fratello Vip 7, i fan devono accontentarsi delle poche notizie certe che sono state diffuse sulla nuova edizione.

Il cast completo sarà rivelato solamente nel corso delle prime due puntate (lunedì 19 e giovedì 22 settembre), ma alcuni futuri vipponi sono stati già confermati dagli addetti ai lavori con delle interviste esclusive pubblicate dai settimanali.

A vivere tra le mura di Cinecittà, dunque, saranno sicuramente: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Quest'ultima torna nella casa a qualche anno di distanza dalla sua prima apparizione e, stando a quello che riportano molti siti d'informazione, per farlo avrebbe ritirato la querela fatta a Mediaset tempo fa quando in tv non si parlava d'altro che del "caso Mark Caltagirone".

I protagonisti del GF Vip 7, saranno 24 al debutto: 21 inquilini, però, sono ancora top secret e saranno presentati in diretta dal conduttore Signorini.