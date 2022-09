Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda sino al 9 settembre svelano nuovi colpi di scena.

In queste puntate sarà dato spazio al personaggio di Michele Saviani. Quest'ultimo, come abbiamo già abbiamo potuto vedere nell'episodio di ieri, ha ricevuto la visita di Fabiana. A primo impatto potrebbe sembrare che fra i due ci sia stato qualcosa, ma in realtà potrebbe anche essere solo un'amica.

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate emergeranno dei nuovi aspetti caratteriali di Fabiana.

A quanto pare si tratta di una ragazza esuberante e con un comportamento sopra le righe. Tuttavia non attirerà la simpatia di nessuno, soprattutto desterà molti sospetti in Silvia.

Upas, anticipazioni al 9/9: la visita di Fabiana rallegra Michele

Nel corso delle prossime puntate Michele avrà un ruolo importante all'interno delle trame di Upas. Dopo un periodo non certo positivo, per Saviani le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto. Il giornalista, difatti, ha ripreso il suo amato lavoro alla radio.

Dal punto di vista sentimentale non si sa molto, ma l'arrivo di una visita inaspettata potrebbe cambiare le cose. A Napoli, difatti, è arrivata Fabiana, una giovane collega, conosciuta durante il suo soggiorno milanese.

Stando alle anticipazioni delle puntate in onda sino al 9 settembre, l'arrivo di questa ragazza porterà una ventata di freschezza al serio Michele.

Upas, spoiler al 9 settembre: l'amica di Michele non piace a Rossella

Dunque stando agli spoiler delle puntate di Upas che andranno in onda sino al 9 settembre, Michele presenterà Fabiana a Rossella.

La giovane giornalista, tuttavia, non attirerà la simpatia della figlia del suo collega. Saviani, però, sarà attratto dalla vivacità della ragazza. Quest'ultima, infatti, assisterà anche alla conduzione del suo programma radiofonico. Fabiana rimarrà particolarmente colpita dal modo di condurre di Michele, tanto da complimentarsi con lui.

Upas, puntate sino al 9/9: Graziani guarda con sospetto la nuova amica del suo ex

Nel corso delle puntate di Upas in onda sino al 9 settembre, emergerà che l'amica di Michele non piacerà a nessuno. In particolar modo non convincerà nemmeno la sua ex moglie. Fabiana, difatti, chiederà a Saviani di consigliargli un posto in cui mangiare bene. A questo punto lui deciderà di portarla nel locale della sua ex moglie. A Caffè Vulcano, i due giornalisti attireranno l'attenzione di Samuel. Il ragazzo sarà stupito di vedere Michele con una persona così giovane. Tuttavia anche Silvia non potrà fare a meno di mostrarsi contrariata.