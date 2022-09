Nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre troviamo sul piano astrale Venere spostarsi dal domicilio della Vergine (dove sosta Mercurio) ai gradi della Bilancia (dove risiede il Sole), nel frattempo Urano assieme al Nodo Nord stazioneranno nel segno del Toro. La Luna, invece, viaggerà dalla Bilancia al Sagittario, mentre Plutone rimarrà stabile nell'orbita del Capricorno. Saturno, intanto, protrarrà il moto in Acquario, così come Giove permarrà in Ariete e Nettuno continuerà la sosta in Pesci. Marte, in ultimo, proseguirà il transito in Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Gemelli: intraprendenti. Semaforo acceso sul verde per i single di casa Gemelli vogliosi di trovare l'anima gemella nel corso di questi sette giorni, in particolar modo martedì e nel weekend quando potranno sfoggiare un'intraprendenza capace di calamitare l'attenzione altrui e permettergli di fare un'ottima prima impressione.

2° posto Bilancia: scalata gerarchica. L'opposizione del Grande Benefico unita agli ultimi influssi del Novilunio sui loro gradi spingerà i nati Bilancia, soprattutto il terzo decano, a chiedere un aumento di stipendio o un incarico di maggiore responsabilità ai vertici aziendali.

Il tempismo in tal senso parrà perfetto per le configurazioni astrali del momento e il segno d'Aria avrà ottime chance di scalare le gerarchie professionali.

3° posto Leone: risultati top. Le fatiche messe in campo dai felini nelle ultime due settimane, perlopiù pratiche e professionali, potrebbero tradursi in risultati soddisfacenti già nelle giornate di sabato e domenica, sebbene sarà meglio non farsi prendere dall'entusiasmo ma continuare a lavorare sodo.

I mezzani

4° posto Acquario: salvadanaio. Sino a giovedì, nelle menti dei nati sotto il segno dell'Acquario si farà presumibilmente strada la necessità di conservare parte dei guadagni del periodo per eventuali periodi di magra futuri. Venerdì, sabato e domenica, invece, sarà forte la tentazione di riaprire una vecchia diatriba sentimentale in coppia.

5° posto Vergine: inizio smart. Col Sole in seconda dimora e la Bianca Signora che toglierà le tende da giovedì, la settimana in casa Vergine avanzerà, c'è da scommetterci, spedita nelle faccende sentimentali e familiari sino alla giornata di mercoledì. Dal 29 settembre il tono umorale tenderà ad abbassarsi e anche la propensione nativa a concentrarsi sul presente inizierà a latitare.

6° posto Pesci: osservatori. Complice la poca lucidità mentale del momento, i nati Pesci potrebbero notare qualche incongruenza nei gesti e nelle parole della dolce metà, così da iniziare a osservare con attenzione il partner al fine di scoprire cosa nasconde. Tale aria sospettosa e guardinga, però, non sarà affatto gradita dall'amato bene.

7° posto Ariete: indaffarati. Tra incombenze domestiche e lavorative, il primo segno zodiacale avrà buone chance di trascorrere una settimana colma di attività da portare a compimento. Meno affaccendata la giornata di mercoledì, ventiquattro ore dove sarebbe bene che i nativi si dedicassero alla cura del loro corpo.

8° posto Sagittario: favori. Nella seconda parte della settimana in questione, gli arcieri avranno, con ogni probabilità, bisogno di chiedere una cortesia a una persona cara, così da sbrogliare un'intricata questione venutasi a creare ultimamente. Sarà probabile che il favore non verrà negato al segno di Fuoco, anche se dovrà essere restituito quanto prima.

9° posto Scorpione: uscite economiche.

Settimana da prendere con le pinze quella che potrebbero trascorrere i nati Scorpione, in quanto sarà possibile che gli stessi non potranno più rimandare ulteriormente un'ingente spesa legata alla loro salute. Il parterre planetario, a fronte di ciò, suggerirà al segno Fisso di prendere il toro per le corna e racimolare il denaro che servirà.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: insoddisfatti. La tolleranza dei nati Capricorno nei riguardi del mondo circostante parrà essere ai livelli minimi in questa settimana d'autunno, col segno Cardinale che risulterà oltremodo insoddisfatto dello sviluppi degli ultimi eventi che lo hanno visto protagonista. Scegliere di ritagliarsi una parentesi di relax nella giornata di giovedì si rivelerà una scelta ottima per il loro benessere psico-fisico.

11° posto Cancro: amore flop. L'inizio e la fine di questa controversa settimana si riveleranno, c'è da scommetterci, delle giornate poco soddisfacenti sul fronte sentimentale per i nati Cancro, in quanto quest'ultimi dubiteranno della lealtà del partner. Gelosia e liti, di conseguenza, condiranno questi giorni d'inizio stagione.

12° posto Toro: impazienti. Sia che si cimentino tra i fornelli o nel montaggio di un mobile per il soggiorno, i nati Toro questa settimana peccheranno probabilmente d'impazienza e ciò si rispecchierà inevitabilmente nelle loro creazioni culinarie come nel fai da te. Il 26 e 27 settembre, inoltre, saranno due giornate splendide per dimostrarsi affettuosi con la prole.