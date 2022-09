L'episodio di Un posto al sole di martedì 27 settembre sarà ricco di novità e colpi di scena per gli inquilini di Palazzo Palladini. Le anticipazioni della puntata della soap partenopea rivelano che Eugenio tenterà il tutto per tutto, pur di non mandare in frantumi il suo matrimonio. Purtroppo, però, Viola risponderà in modo imprevedibile al magistrato, al punto che Nicotera sarà sconvolto. Nel frattempo, Niko e Micaela continueranno a litigare per la custodia di Jimmy, mentre Lara sarà al centro delle indagini per l'avvelenamento di Roberto e Marina.

Un posto al sole, anticipazioni 27/9: Eugenio organizza una vacanza con Viola

Nella puntata di Un posto al sole del 27 settembre continuerà la crisi fra Eugenio e Viola. Il magistrato, però, non si darà per vinto e farà di tutto per salvare il suo matrimonio. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che Nicotera proverà a sorprendere sua moglie, organizzando una piccola vacanza. Al momento, non è ancora chiaro se Eugenio vorrà andare via qualche giorno, lontano da Napoli, da solo con la consorte, oppure portando anche il piccolo Antonio. Inoltre, attualmente, non è chiaro quale sia la destinazione del viaggio che il magistrato vorrebbe fare con Viola.

Un posto al sole, trama 27/9: Eugenio sconvolto dalla risposta di Viola

L'unica cosa certa è che Viola non reagirà nel modo sperato da Eugenio. Purtroppo, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di martedì 27 settembre non rivelano cosa risponderà Bruni a suo marito. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, forniscono dettagli aggiuntivi su quanto accadrà fra i coniugi Nicotera.

In particolar modo, Viola risponderà in maniera imprevedibile a suo marito, al punto che Eugenio sarà sconvolto. In base a quanto emerso dalle trame dell'episodio, sembrerebbe che la figlia di Ornella possa non accettare le buone intenzioni del consorte, allontanandosi ancora di più da lui. Attualmente, però, non c'è certezza su cosa intenderà fare la professoressa Bruni e se sarà disposta a superare la crisi coniugale, che dura, ormai, da qualche settimana.

Un posto al sole, puntata 27/9: Niko e Micaela ai ferri corti

Nel frattempo, durante l'episodio di Un posto al sole del 27 settembre, verranno trattate le vicende di Niko e Micaela. I genitori di Jimmy saranno ancora ai ferri corti, per via della custodia del loro bambino. Le anticipazioni della puntata della soap partenopea forniscono dettagli in merito alla situazione che si verrà a creare fra l'avvocato Poggi e la sorella di Serena, annunciando una tensione sempre più accesa fra i due ragazzi. Al momento, però, non è chiaro se il papà e la mamma di Jimmy troveranno un punto di incontro o se continueranno nella battaglia legale per la custodia di loro figlio. Inoltre, nella puntata ci sarà spazio per le vicende legate all'avvelenamento di Marina e Roberto.

In particolar modo, gli inquirenti inizieranno ad avere sempre più interesse a capire se Lara c'entri qualcosa nella vicenda che ha visti coinvolti i due imprenditori. Le forze dell'ordine si concentreranno su Martinelli, perché il comportamento dell'ex compagna di Ferri desterà sospetti. Attualmente, non è ancora chiaro se Lara c'entri davvero qualcosa con la bottiglia di champagne manomessa o se l'acerrima nemica di Giordano sia estranea alla vicenda.