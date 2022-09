Sta per andare in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7. A tre giorni dal via, la casa sta per accogliere altri concorrenti, tra i quali spicca il "battagliero" Giovanni Ciacci. Lo stylist sarà probabilmente messo subito a confronto con Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone, ma anche l'altra new entry Gegia racconterà dei suoi amori con uomini di diverse età. Alfonso Signorini si occuperà anche dei "mattatori" del cast, Charlie e Luca, e dei sodalizi che sono nati nelle ultime ore.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello Vip

Mancano poche ore alla seconda diretta del Grande Fratello Vip: giovedì 22 settembre, infatti, Alfonso Signorini condurrà un nuovo appuntamento con il reality-show che ha debuttato lunedì scorso con la sua settima edizione.

Tra le anticipazioni della serata che sono trapelate sino ad ora, spiccano quelle sui concorrenti che entreranno in gioco.

Ai 15 vipponi che sono stati presentati tre giorni fa, stasera se ne aggiungeranno altri (dovrebbero essere 8 in tutto) molto agguerriti e pronti a lasciare il segno.

Come già annunciato nella puntata d'esordio, sta per varcare la soglia della porta rossa Giovanni Ciacci. Lo stylist delle celebrità ha portato a termine la quarantena prevista dal regolamento e sta per mettere piede tra le mura di Cinecittà, dove ritroverà una sua storica "nemica", Pamela Prati.

Faccia a faccia in arrivo al Grande Fratello Vip

In un collegamento che ha fatto con lo studio lunedì sera, Giovanni ha anticipato che ha delle cose da rimproverare a Pamela. Ciacci non crede che la soubrette sia una vittima nel "caso Mark Caltagirone" e presto Signorini li metterà a confronto per capire le versioni di entrambi su questa storia che continua ad appassionare il pubblico.

Un'altra nuova concorrente del Grande Fratello Vip, è Gegia. L'attrice è pronta a raccontare i dettagli delle sue ultime storie d'amore, a partire da quella con un uomo più giovane di lei.

Il tema "truffe amorose", dunque, farà da filo conduttore nei primi appuntamenti con il reality-show, anche perché Prati deve ancora chiarire il suo punto di vista nella vicenda del finto fidanzamento che ha tenuto banco per mesi.

Altri vipponi che entreranno in gioco il 22 settembre, sono: Carolina Marconi (che parlerà della sua lotta contro il cancro), Daniele Dal Moro (tronista di Uomini e Donne), Wilma Goich (cantante con nel cuore il dolore per la scomparsa della figlia), Edoardo Donnamaria (volto di Forum) e Sofia Giaele De Donà (protagonista di Ti spedisco in convento).

Luca Salatino conquista tutti al Grande Fratello Vip

Un altro argomento che tratterà Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 22 settembre, è quello sul successo che stanno riscuotendo Charlie e Luca tra i compagni.

A tre giorni dal via, Gnocchi e Salatino sono entrati nel cuore della maggior parte dei vipponi: soprattutto il romano, sta piacendo molto e ha attirato l'attenzione sia di Alberto De Pisis che di Elenoire Ferruzzi.

Ci sono buone possibilità, inoltre, che Alfonso indaghi sulle lacrime che il tronista di Uomini e Donne ha versato il primo giorno pensando alla fidanzata Soraia, della quale sente già una forte mancanza.

Nella casa ci sono state anche delle piccole discussioni sul cibo e qualche inquilino ha fatto degli scivoloni importanti criticando ex gieffini oppure la Famiglia Reale inglese.

Attilio Romita, in particolare, ha dato del "vecchio bavoso" a Giucas Casella e poi ha parlato della Regina Elisabetta II e della Royal Family come cattive persone che non andrebbero né stimate né venerate come accade nella realtà.