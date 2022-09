Il denaro è ancora al centro di molte discussioni che stanno avendo i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Nel ribattere a Giaele, che l'ha criticata di farle la morale quando anche lei vive nel lusso, Ginevra ha risposto che non ha i soldi illimitati e che percepisce un normale stipendio da dipendente d'azienda. La ragazza ha anche raccontato che la Lamborghini che possiede l'ha ereditata, ma non la usa quasi mai perché non può permettersi di farle il pieno.

Confidenze tra le mura del Grande Fratello Vip

Continuano a far discutere alcune affermazioni di Ginevra nella casa del Grande Fratello Vip.

Da quando ha iniziato l'avventura tra le mura di Cinecittà, la ragazza ha parlato tanto e spesso della sua famiglia, soprattutto del rapporto che non ha più con sua sorella Elettra.

Le ragioni di questa rottura sono alla base dell'antipatia che è nata tra Lamborghini e Giaele De Donà: le due hanno litigato più volte e sempre per le stesse ragioni.

L'ereditiera ha puntato il dito contro la coinquilina anche per il vanto che si fa della sua vita lussuosa al fianco di un ricco imprenditore americano.

Tra le vippone sono volate parole grosse e in una circostanza, Ginevra ha minacciato di lanciare un bicchiere addosso alla "rivale".

Le spiegazioni post diretta del Grande Fratello Vip

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 29 settembre, Alfonso Signorini ha voluto indagare su questi ripetuti scontri tra primedonne, riuscendo a far dire ad entrambe cose inedite sulla loro vita fuori dalla casa.

Se Giaele ha ammesso di non aver parlato quasi con nessuno del suo "matrimonio libero" (parenti e amici l'hanno scoperto guardando il reality-show), Ginevra si è lasciata andare ad una confessione che in pochi si aspettavano.

Nel difendersi da De Donà, che la accusava di vivere nel lusso esattamente come lei, Lamborghini ha detto: "Io prendo 1250 euro al mese e non me ne vergogno.

Tra l'altro, almeno 200 euro se ne vanno in tasse".

La giovane, dunque, percepirebbe un normale stipendio da dipendente dell'azienda di famiglia, quindi non avrebbe un guadagno stellare come i telespettatori pensavano.

"Tante cose non me le posso permettere, come guidare una Lamborghini. Fare un pieno costa 120 euro, se non di più", ha aggiunto ancora la vippona dopo aver detto che la macchina che possiede l'ha ereditata, ma non la utilizza per questioni economiche.

Il commento su Elettra al Grande Fratello Vip

"Non ho soldi illimitati, quindi sto attenta e non li spreco", ha proseguito Ginevra nel racconto di come funziona la sua vita fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

La ragazza se l'è presa ancora con Giaele, con la quale non riesce proprio a legare e che attacca non appena ne ha l'occasione.

Lamborghini, poi, nel corso della quarta puntata del reality Mediaset ha parlato nuovamente di Elettra e del rapporto che non hanno più da anni.

Alfonso Signorini ha mostrato alla concorrente il lungo messaggio che sua sorella ha postato sui social network nei giorni scorsi per commentare la sua partecipazione al programma di Canale 5 ma, a differenza delle altre dirette, l'altra sera l'argomento non è stato approfondito più di tanto.

La vippona ha ribadito che vuole bene ad Elettra e che vorrebbe parlarle a quattr'occhi lontano dai riflettori, anche perché è consapevole che la cantante non accetterà mai di essere ospite del GF Vip per avere un confronto.

Viste le ripetute diffide ricevute, la trasmissione potrebbe non affrontare più questo spinoso argomento, anche perché negli ultimi giorno sono emersi dettagli inediti piuttosto scomodi, come l'esistenza di un video girato di nascosto da parte di una delle sorelle Lamborghini.